ЗАМАНА - Парламент Дагестана принял законопроект о дополнительных мерах поддержки малого и среднего бизнеса

Парламент Дагестана принял законопроект о дополнительных мерах поддержки малого и среднего бизнеса

Автор
26 сентября, 2020. Суббота 10:08
Парламент Дагестана принял законопроект о дополнительных мерах поддержки малого и среднего бизнеса

Депутаты дагестанского парламента в первом чтении приняли законопроект «О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Дагестан», сообщили информагентству в пресс-службе Минэкономразвития РД.

Парламент Дагестана принял законопроект о дополнительных мерах поддержки малого и среднего бизнеса
Информация

«Согласно документу, предлагаются дополнительные механизмы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и индивидуальных предпринимателей. Так, законом вводится гарантийная поддержка субъектов, которая направлена на обеспечение доступа субъектов МСП или организаций, образующих инфраструктуру их поддержки, к кредитным и иным финансовым ресурсам и оказывается участниками национальной гарантийной системы путем предоставления поручительств или независимых гарантий», – говорится в сообщении.

Помимо этого, документ направлен на законодательное закрепление за физлицами, не являющимися ИП, применение специального налогового режима на профессиональный доход.

В частности, Закон дополняется новой статьей, предусматривающей положения об оказании поддержки физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим. Статьей определяется, что условия и порядок оказания поддержки самозанятым устанавливаются нормативными правовыми актами РД, принимаемыми в целях реализации государственных программ республики в области развития малого и среднего предпринимательства. Т.е. мероприятия по поддержке физлиц, применяющих специальный налоговый режим, включаются в региональные госпрограммы (подпрограммы).

Законопроект подготовлен с целью приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top