Депутаты дагестанского парламента в первом чтении приняли законопроект «О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Дагестан», сообщили информагентству в пресс-службе Минэкономразвития РД.

«Согласно документу, предлагаются дополнительные механизмы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и индивидуальных предпринимателей. Так, законом вводится гарантийная поддержка субъектов, которая направлена на обеспечение доступа субъектов МСП или организаций, образующих инфраструктуру их поддержки, к кредитным и иным финансовым ресурсам и оказывается участниками национальной гарантийной системы путем предоставления поручительств или независимых гарантий», – говорится в сообщении.

Помимо этого, документ направлен на законодательное закрепление за физлицами, не являющимися ИП, применение специального налогового режима на профессиональный доход.

В частности, Закон дополняется новой статьей, предусматривающей положения об оказании поддержки физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим. Статьей определяется, что условия и порядок оказания поддержки самозанятым устанавливаются нормативными правовыми актами РД, принимаемыми в целях реализации государственных программ республики в области развития малого и среднего предпринимательства. Т.е. мероприятия по поддержке физлиц, применяющих специальный налоговый режим, включаются в региональные госпрограммы (подпрограммы).

Законопроект подготовлен с целью приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным.