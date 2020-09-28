Более 100 архитекторов посетили древний Дербент

27 сентября в рамках завершающего этапа всероссийского воркшопа по проектированию четырех городских парков, Дербент посетили около 100 архитекторов.

Напомним, архитекторы из разных уголков страны приехали в древний Дербент, чтобы принять участие в работе над общественными территориями города.

Воркшоп организован управлением архитектуры администрации города, консорциумом «Новая земля» при поддержке «МАРШ Лаб».

Для гостей была организована увлекательная экскурсия по крепости, в ходе которой их ознакомили с памятниками историко-архитектурного наследия цитадели Нарын-кала и историей древнего города.

В ходе поездки гости древнего города выражали восхищение от увиденного.

«Было безумно интересно увидеть всю эту красоту: эту крепость, эти стены, которые уходят к Каспийскому морю, а также познакомиться с историей одного из древних городов мира, с историей этого удивительного края, с местными жителями. Впечатлений масса, просто не передать словами», – поделилась руководитель направления геоинформационных технологий компании «Новая Земля» Мария Бобринская.

Архитекторы посетили магалы, побывали в исторической Джума-мечети, ознакомились с реализованными и реализуемыми объектами строительства в городе – древнее кладбище «Кырхляр», пешеходный бульвар на улице им. Мамедбекова. Источник: http://derbent-news.ru/news/media/2020/9/27/bolee-100-arhitektorov-posetili-drevnij-derbent/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2FV_Dagestan_pribyli_bolee_100_arkhitektorov_dlya_proektirovaniya_parkov_v_Derbente--6e9d0a6156adf1f307ea2a0f09a2d7fc

"Дербентские новости"