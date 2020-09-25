Избербаш отмечает 70-летний юбилей

Благодаря неиссякаемому энтузиазму и упорному труду ученых-геологов и бурильщиков в 30-е годы ХХ в. на болотистой местности у подножия горы Пушкин-Тау образовался рабочий поселок Изберг. В 1936 году здесь впервые на буровой скважине № 8 была найдена нефть, это важное для всей страны событие и стало началом развития будущего города.

За короткий срок здесь появились каменные дома, школа, детский сад, ясли, больница, магазины.

Но главным богатством города неизменно остаются его жители.

Избербаш рос, а с ним росли и требования к качеству жизни. Муниципалитет принимает активное участие в реализации республиканских программ по реформированию и модернизации ЖКХ. Успешно была реализована адресная программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

Несколько лет город принимает участие в ФП «Формирование комфортной городской среды». Многоквартирные дома получили в пользование красивые и удобные прилегающие территории, где расположены детские и воркаут-площадки. Кроме того, преображаются городские скверы и парковые зоны.

В 2018 году город возглавил Магомед Исаков – человек грамотный, душой болеющий за Избербаш и его жителей. Очень многое он сделал для решения насущных социально-экономических проблем муниципалитета. Сегодня Избербаш занимает одно из лидирующих мест по выполнению мероприятий в рамках приоритетного проекта развития РД «Мой Дагестан – комфортная среда», который реализуется по инициативе Главы РД Владимира Васильева. В Избербаше реализуются и приоритетные проекты, направленные на поддержку материнства и детства, которые находятся на особом контроле руководителя республики.

В рамках госпрограммы РФ «Развитие образования» строятся 3 ДОУ в новых микрорайонах города. В 2019 году состоялось открытие Даргинского государственного музыкально-драматического театра им. Омарлы Батырая, который пострадал во время пожара. Кроме того, в Избербаше в рамках проекта «Мой Дагестан – комфортная среда» продолжается благоустройство города – в муниципалитете появится еще 3 новых места для отдыха. В рамках проекта благоустраиваются 4 сквера и 8 дворовых территорий многоквартирных домов.