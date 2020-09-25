ЗАМАНА - Минстрой Дагестана объявил набор рабочих для строительства социальных объектов в республике

Минстрой Дагестана объявил набор рабочих для строительства социальных объектов в республике

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25 сентября, 2020. Пятница 10:39
Минстрой Дагестана объявил набор рабочих для строительства социальных объектов в республике

Министерство строительства и ЖКХ РД открыло набор сотрудников для строительства школ и детских садов в регионе.

Минстрой Дагестана объявил набор рабочих для строительства социальных объектов в республике
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По сведениям пресс-службы ведомства, в частности необходимы такие специалисты как: аккумуляторщик; арматурщик; бетонщик; каменщик; асфальтобетонщик; дорожный сотрудник; газорезчик; землекоп; изолировщик на гидроизоляции; кладовщик; кровельщик по стальным кровлям; маляр; монтажники по монтажу стальных и железобетонных конструкций, санитарно-технических систем и оборудования, систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; облицовщик-плиточник; плотник; стропальщик; штукатур; электрогазосварщик; электромонтажник-наладчик, по кабельным сетям, по освещению и осветительным сетям, по силовым сетям и электрооборудованию; подсобный рабочий.

«Оплата высокая», – подчеркнули в пресс-службе.

Контактное лицо: начальник отдела кадров филиала «СУ № 412» ФГУП «ГВСУ № 4».
Телефон:  +7 928 035-16-25

 

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