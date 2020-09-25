Около 40 вопросов обсудили на очередной сессии дагестанского парламента

В работе сессии принял участие Глава Дагестана Владимир Васильев. Предваряя вопросы повестки дня, Председатель Народного Собрания Хизри Шихсаидов остановился на основных задачах республиканского парламента: «Важной задачей осенней сессии является работа по рассмотрению и принятию республиканского бюджета на следующий год. Это очень большая и кропотливая работа. Необходимо обеспечить его социальную направленность. Наряду с эффективностью использования бюджетных средств, республиканского имущества и увеличением роста собственных налоговых и неналоговых доходов, это должно быть основным приоритетом бюджетной политики на следующий год». В рамках выступления председатель парламента также остановился на ситуации с распространением коронавирусной инфекции в республике: «Угроза распространения коронавируса еще сохраняется. В стране и в республике принимаются необходимые меры по обеспечению безопасности граждан, поддержке экономики. Депутаты и раньше не оставались в стороне, когда жизни наших людей угрожала опасность: предоставлялась материальная помощь тем, кто оказался в трудной ситуации, больницам передавались медикаменты и средства защиты для медицинского персонала, оказывалась финансовая помощь лечебным учреждениям. Отдельными депутатами это делалось за счет собственных средств. К счастью, в настоящее время лечебные учреждения обеспечены необходимым коечным фондом для больных, имеется оборудование, лекарства, средства индивидуальной защиты и другое». Всего в рамках сессии было рассмотрено 39 вопросов. В числе основных вопросов повестки дня был законопроект «Об исполнении республиканского бюджета Республики Дагестан за 2019 год». С основным докладом по данному вопросу выступил министр финансов Дагестана Юнус Саадуев. Он рассказал, что в отчетном году принимались меры, направленные на исполнение доходной и расходной части республиканского бюджета. В целом по итогам 2019 года в бюджет Дагестана поступило 123,7 млрд рублей, расходы превысили 120,5 млрд рублей. Доходы представлены межбюджетными трансфертами, полученными из федерального бюджета в сумме 91,8 млрд рублей, и налоговыми доходами в объеме 31,9 млрд рублей. При этом фактическое исполнение республиканского бюджета в динамике за последние пять лет характеризуется стабильным увеличением и составило 147%. Налоговые и неналоговые доходы исполнены в объеме 31,9 млрд рублей, причем исполнение отмечается практически по всем налоговым доходам, за исключением налога на имущество организаций, который обусловлен изменением законодательства. В рамках республиканской инвестиционной программы построено 259 объектов: 48 школ, 61 садик, 38 объекта здравоохранения, 2 объекта культуры, 9 объекта спорта, 52 – водоснабжения и водоотведения, 46 – газификации и т.д. В рамках выступления было отмечено, что в минувшем году остались неосвоенными порядка 14 млрд рублей, большая часть из них – по линии строительства. В ходе выступления были названы причины неосвоения указанных средств. Содокладчиком выступил председатель Комитета НС по бюджету, финансам и налогам Сейфулах Исаков, который напомнил, что в целом документ признан соответствующим бюджетному законодательству, он широко обсуждался на публичных слушаниях с участием представителей регионального Правительства, экспертов и общественников. По его словам, при анализе отчета были выявлены как положительные результаты, так и недостатки, на которые Правительству следует обратить внимание. К положительным достижениям, по словам председателя Комитета, можно отнести такие показатели, как увеличение доходов по сравнению с 2018 годом; сокращение дотационности республиканского бюджета; достижение установленного норматива формирования расходов на содержание органов государственной власти; отсутствие кредиторской задолженности по расходам на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан; снижение объема государственного долга и другие. Говоря о недостатках, он обратил внимание на то, что не удалось достичь запланированных объемов по ряду основных показателей социально-экономического развития Республики Дагестан, хотя их значения и выше, чем в 2018 году. Кроме того, не исполнены бюджетные назначения по разделам «Образование», «ЖКХ» и «Национальная экономика». Помимо этого, имеются значительные остатки неиспользованных средств республиканского бюджета. Заключение по законопроекту представил руководитель Счетной палаты Дагестана Билал Джахбаров. Далее состоялось обсуждение законопроекта. Свои мнения по исполнению бюджета за 2019 год высказали первый заместитель Председателя Народного Собрания РД Сайгидахмед Ахмедов, вице-спикеры Камил Давдиев и Махмуд Махмудов, а также ряд депутатов. В целом документ был признан отвечающим требованиям законодательства. Вместе с тем, указывалось, что есть вопросы в части освоения средств, выделенных на строительство социально значимых объектов. Хизри Шихсаидов, комментируя законопроект, подчеркнул, что в 2019 году республиканский бюджет, как и предыдущие годы, был социально ориентированным: 75% его расходов были направлены на решения первостепенных задач, включая реализация «майских» указов Президента. Было обеспечено своевременно и в полном объеме финансирование плановых бюджетных обязательств. Впервые за многие годы по итогам 2019 года отсутствовала бюджетная задолженность по основным статьям расходов. Все это, подчеркнул он, способствовала решению многих проблем как республики в целом, так и муниципалитетов. Среди них – строительство и ремонт школ, больниц и других социальных объектов. Вместе с тем он отметил, что, к сожалению, не удалось в полной мере использовать бюджетные возможности для того, чтобы 2019 год сделать стартовым годом развития экономики. В рамках сессии сразу в двух чтениях депутаты приняли и другой законопроект – «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Дагестан за 2019 год». С информацией по данному вопросу выступил директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Дагестана Ильяс Мамаев. Он сообщил, что доходы Территориального фонда в 2019 году сформированы за счет поступлений субвенций из бюджета Федерального ФОМСа и составили свыше 31,4 млрд рублей. При этом расходы ТФОМСа превысили 30,6 млрд рублей. На сессии депутаты приняли во втором окончательном чтении законопроекты, в соответствии с которыми вносятся изменения в Законы РД: «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан государственными полномочиями Республики Дагестан по организации проведения на территории Республики Дагестан мероприятий по отлову и содержанию животных без владельцев и о внесении изменений в Закон Республики Дагестан «О ветеринарии»; «О статусе депутата Народного Собрания Республики Дагестан»; «Об охране атмосферного воздуха в Республике Дагестан»; «Об охране и использовании объектов животного мира в Республике Дагестан»; «О мелиорации земель»; «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений в Республике Дагестан»; «О порядке осуществления регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Дагестан» и другие. Речь в основном идет о приведении регионального законодательства в соответствие с федеральным. В рамках сессии в первом чтении был рассмотрен законопроект, предусматривающий внесение изменений в Закон РД «О профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании в Республике Дагестан». С информацией по данному вопросу выступила заместитель председателя Комитета НС по межнациональным отношениям, делам общественных и религиозных объединений Марина Котенко. Было отмечено, что состояние наркоситуации и проблемы профилактики распространения алкоголизма, наркомании и токсикомании в Дагестане требуют совершенствования законодательного регулирования отдельных вопросов в данной сфере. В этой связи предлагается дополнить статью 1 понятиями «реабилитация» и «антиалкогольная, антинаркотическая пропаганда». Кроме того, конкретизируются некоторые полномочия Правительства Дагестана. В первом чтении депутаты также приняли поправки в Закон РД «О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Дагестан». Как пояснил заместитель председателя Комитета НС по экономике, инвестициям и предпринимательству Фирудин Раджабов, данный законопроект подготовлен с целью приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным. В частности, предлагаются дополнительные механизмы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также индивидуальных предпринимателей. Парламентарии в первом чтении рассмотрели проект закона, предусматривающий внесение изменений в Закон РД «О порядке разработки республиканской и муниципальной программ развития торговли». В частности, документ дополняется новым показателем эффективности реализации программ развития торговли – создание условий для увеличения спроса на товары российских производителей. В первом чтении парламентарии также приняли законопроект «О внесении изменения в статью 16 Закона Республики Дагестан «Об образовании в Республике Дагестан». Как пояснил зам. председателя Комитета НС по образованию, науке, культуре, делам молодежи, спорту и туризму Гамидулах Магомедов, документ подготовлен с целью приведения регионального законодательства в соответствии с федеральным. В частности, вносятся изменения, предусматривающие обеспечение горячим питанием учащихся начальных классов общеобразовательных школ. Депутат напомнил, что из федерального и республиканского бюджета в текущем году выделены необходимые средства на обеспечение горячим питанием учащихся 1-4 классов: 61 рубль в день на каждого школьника. В первом чтении также были рассмотрены законопроекты, в соответствии с которыми вносятся изменения в Законы РД: «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и в статью 5 Закона Республики Дагестан «Об аварийно-спасательных службах Республики Дагестан»; «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Дагестан»; «О транспортном налоге»; «Об образовании в Республике Дагестан»; «О защите прав ребенка в Республике Дагестан» и другие Ряд законопроектов было принято сразу в двух чтениях: «О внесении изменений в Закон Республики Дагестан «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Дагестан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Республике Дагестан на 2021 год для определения социальной доплаты к пенсии», «О повышении денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности Республики Дагестан» и другие. В рамках сессии был заслушан отчет министра по земельным и имущественным отношениям Дагестана Агарагима Кагиргаджиева о результатах приватизации государственного имущества Республики Дагестан за 2019 год. Он сообщил, что для реализации Прогнозного плана была проведена работа по подготовке технической и правоустанавливающей документации. В соответствии с документом, в 2019 году подлежали преобразованию в акционерные общества восемь ГУПов республики, данная работа проводится. Кроме того, подлежали приватизации пять групп объектов недвижимости, однако они не были реализованы по объективным причинам. По итогам выступления депутаты задали министру большое количество вопросов. Хизри Шихсаидов, завершая обсуждение, отметил, что план приватизации – это «живой» документ, над которым нужно работать постоянно, чтобы была польза для экономики Дагестана. Он поручил профильному Комитету наладить системную работу с Минимуществом РД. В ходе сессии также были внесены изменения в постановление Народного Собрания РД «О Примерном плане проведения «правительственного часа» на сессиях Народного Собрания Республики Дагестан в 2020 году». В рамках правительственного часа была заслушана информация заместителя председателя Правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова по теме «Мелиорация – стратегическое направление развития агропромышленного комплекса Дагестана». Было отмечено, что мелиорация является стратегическим направлением развития АПК Дагестана, поэтому в республике традиционно сложилось орошаемое земледелие. При этом, если смотреть в разрезе по стране, то на долю Республику Дагестан приходится 8,5% орошаемых земель, а среди регионов СКФО – 40,2%. Мелиоративная сеть республики обслуживает 395 тысяч гектаров сельхозугодий, а доля орошаемой пашни доходит до 65%. Вместе с тем, орошаемые земли, занимая лишь 12% сельхозземель республики, обеспечивают производство более 75% продукции растениеводства. В этой связи, подчеркнул докладчик, для Дагестана развитие мелиорации имеет огромное значение. Далее зампред регионального Правительства подробно рассказал о проводимой работе по развитию мелиоративного комплекса республики, а также остановился на некоторых проблемных направлениях. Комментируя выступление, спикер дагестанского парламента подчеркнул, что мелиорация – это «нелегкая работа». «Как только решаются вопросы с мелиорацией, резко повышается урожайность и в садоводстве, и в растениеводстве; кормов становится больше; в целом сельское хозяйство развивается более эффективно», - отметил Хизри Шихсаидов. Он поблагодарил Абдулмуслима Абдулмуслимова от лица депутатов за активную работу. В ходе сессии также было принято постановление «О внесении изменений в Регламент Народного Собрания Республики Дагестан».