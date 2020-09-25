ЗАМАНА - Владимир Васильев принял участие в очередной сессии дагестанского парламента

Владимир Васильев принял участие в очередной сессии дагестанского парламента

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25 сентября, 2020. Пятница 08:42
Владимир Васильев принял участие в очередной сессии дагестанского парламента

В работе очередной 49-й сессии Народного Собрания РД, которая состоялась сегодня, 24 сентября, принял участие Глава Дагестана Владимир Васильев.

Владимир Васильев принял участие в очередной сессии дагестанского парламента
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Открывая мероприятие, спикер дагестанского парламента Хизри Шихсаидов подчеркнул, что необходимо акцентировать внимание на реализации «майского» указа Президента РФ и национальных проектов развития. Особое внимание он обратил на то, что все социальные гарантии должны быть предоставлены населению качественно и в срок. Работать в интересах жителей Дагестана, по его словам, нацеливает и Глава республики. Ключевым стало обсуждение законопроекта «Об исполнении республиканского бюджета Республики Дагестан за 2019 год», который был единогласно принят сразу в двух чтениях. Документ признан соответствующим бюджетному законодательству, он широко обсуждался на публичных слушаниях с участием представителей регионального Правительства, экспертов и общественников. В своём выступлении министр финансов Дагестана Юнус Саадуев отметил, что фактическое исполнение доходов республиканского бюджета в течение последних пяти лет – с 2015 по 2019 год – характеризуется стабильным увеличением. Так, общий объем с 84 млрд возрос до 124 млрд. По словам отраслевого министра, бюджет республики остается социально направленным. В структуре расходов наибольший удельный вес приходится на образование и социальную политику. Со своей стороны спикер парламента поблагодарил Правительство РД за эффективную работу, которая, по его словам, способствовала решению в 2019 году многих проблем. Реализованы проекты по ремонту школ, больниц и решён ряд других социальных вопросов. На «сентябрьской» сессии депутаты также рассмотрели ряд других законопроектов, затрагивающих различные сферы жизнедеятельности. В общей сложности в повестку вошло 37 вопросов.

 

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