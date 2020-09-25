Указом Президента Российской Федерации от 14 сентября 2020 года на должность новых судей Верховного суда Дагестана назначены Магомедова Зарема Ахмеддибировна и Магомедов Магомед Рабаданович.
«Магомедова Зарема окончила юридический факультет Дагестанского государственного университета им. В.И. Ленина. Работала секретарем судебных заседаний Кизлярского районного суда, затем помощником судьи Верховного суда Республики Дагестан. В 2018 году Указом Президента была назначена на должность судьи Кизилюртовского районного суда.
Магомедов Магомед окончил Военный университет Министерства обороны Российской Федерации по специальности “Юриспруденция”. Начинал с должности секретаря судебных заседаний, после был помощником судьи Московского гарнизонного военного суда. До назначения судьей работал помощником Председателя Верховного суда Республики Дагестан», – информирует источник.