Глава Дагестана заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом и пневмонией в регионе

Текущую ситуацию по коронавирусу COVID-19 в Дагестане рассмотрели 23 сентября на совещании в режиме ВКС под руководством Главы республики Владимира Васильева.

В нем приняли участие Руководитель Администрации Главы и Правительства РД Владимир Иванов, вице-премьер Правительства РД Рамазан Джафаров, руководители районов и городов и другие.

Глава Дагестана подчеркнул, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 и пневмонией на сегодня начинает стабилизироваться. «Волна заболеваний идет на спад. Если в первой декаде сентября ежедневно поступало в больницы в среднем 350 человек, то во второй - этот показатель снизился в 1,3 раза и составил порядка 265 человек.

Заметно увеличилась выписка из больниц. Только за последние два дня выписано 928 человек, при поступивших в больницы 428. Мест в больницах сейчас хватает, 35% коечного фонда свободные под COVID-19. Лекарств и средств индивидуальной защиты достаточно. Как лечить, наши врачи знают, практика наработана. Число тестируемых у нас каждый день превышает 5000 человек, что позволяет вовремя начинать лечение. Сегодня гораздо меньшее количество тяжелобольных, находящихся на искусственной вентиляции легких и количество смертных случаев тоже сокращается», - констатировал руководитель региона.

«Ситуация находится под контролем», - подчеркнул Владимир Васильев, и в этой связи есть возможность не ужесточать ограничения деятельности учреждений, организаций хозяйственно-социальной сферы. Все еще действует масочный и перчаточный режим, а также ограничение миграции, где это необходимо.

Глава Дагестана поручил также создать необходимые условия желающим вступить в брак. Банкетные залы могут работать, но только при соблюдении требований Роспотребнадзора.

Владимир Васильев сказал и о важности проведения своевременной вакцинации, а также анонсировал приезд в Дагестан специалистов по профилактике заболевания.

В связи с тем, что Кизлярский электромеханический завод «КЭМЗ» приступил к выпуску рециркуляторов по обеззараживанию воздуха, Владимир Васильев сказал о важности поддержки местных производителей, так как это напрямую связано с пополнением республиканского бюджета. «Мы можем и будем закупать их в достаточном количестве по доступной цене. Помните, что есть теперь и наш производитель. Каждое работающее в Дагестане предприятие исчисляет средства в бюджет республики», - указал Глава РД.

Далее руководители ряда районов и городов сообщили о текущей ситуации на вверенной им территории, в их числе Ногайский, Кайтагский, Бабаюртовский районы, а также города Махачкала, Кизляр, Каспийск.