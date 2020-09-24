ЗАМАНА - В октябре пройдёт комплексная проверка систем оповещения населения

В октябре пройдёт комплексная проверка систем оповещения населения

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24 сентября, 2020. Четверг 14:39

2 октября МЧС России проведёт комплексную проверку систем оповещения населения.

В октябре пройдёт комплексная проверка систем оповещения населения
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В связи с этим с 10:35 до 10:50 часов будет приостановлен показ общероссийских обязательных общедоступных телеканалов (радиоканалов) для замещения сигналом «Техническая проверка».

 

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