В связи с этим с 10:35 до 10:50 часов будет приостановлен показ общероссийских обязательных общедоступных телеканалов (радиоканалов) для замещения сигналом «Техническая проверка».
В октябре пройдёт комплексная проверка систем оповещения населения
- Автор Мадина
- 24 сентября, 2020. Четверг 14:39
2 октября МЧС России проведёт комплексную проверку систем оповещения населения.
Последнее от Мадина
- Новым депутатом Народного собрания Дагестана стал Имагаджи Билалов
- Глава Дагестана заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом и пневмонией в регионе
- Глава Дагестана заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом и пневмонией в регионе
- Как спастись во время землетрясения?
- Что делать при обрушении или его угрозе?