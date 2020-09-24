ЗАМАНА - Пандемия не помеха просвещению: В Дагестане приступили к записи онлайн-лекций по основам финансовой грамотности

Пандемия не помеха просвещению: В Дагестане приступили к записи онлайн-лекций по основам финансовой грамотности

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24 сентября, 2020. Четверг 14:35

В Дагестане приступили к записи онлайн-лекций по основам финграмотности. Эти материалы будут направлены консультантам финансового просвещения.

Пандемия не помеха просвещению: В Дагестане приступили к записи онлайн-лекций по основам финансовой грамотности
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 Лекторами выступают представители Отделения-НБ Республика Дагестан, Министерства экономики и территориального развития Республики Дагестан и Министерства финансов Республики Дагестан и профессорско-преподавательский состав Дагестанского государственного университета народного хозяйства.

 В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, изменен формат обучения консультантов финансового просвещения. Взаимодействие осуществляется с использованием дистанционных каналов связи.

 Всего в течение 2020 года планируется обучить 135 работников администраций сельских муниципальных образований, которые на базе точек финансового просвещения расскажут сельскому населению подробнее о дистанционных финансовых услугах.

 Мероприятия выполняются в рамках Плана мероприятий по тиражированию проекта по созданию общедоступных точек финансового просвещения, доступа к дистанционному банковскому обслуживанию в сельских поселениях Республики Дагестан, подписанного Председателем Правительства Республики Дагестан Артемом Здуновым и Управляющим Отделением-НБ Республика Дагестан Владимиром Чернием.

 Для реализации данного проекта заключено 41 Соглашение о сотрудничестве между Банком России и администрациями муниципальных районов республики. Из состава работников администраций муниципальных образований для каждой точки определены консультанты финансового просвещения – 135 человек. Кроме того, создан центр подготовки консультантов финансового просвещения на базе ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства». Утвержден График учебного процесса по программе обучения.

 «Создание точек финансового просвещения в отдаленных, малонаселенных и труднодоступных пунктах позволит повысить финансовую грамотность наиболее уязвимой категории граждан, улучшить доступность информации по финансовому просвещению, а также будет способствовать защите прав потребителей финансовых услуг. Кроме того, эта работа поможет в условиях отсутствия подразделений финансовых организаций на селе, получать гражданам отдельные дистанционные услуги», - прокомментировала заместитель управляющего Отделением – Национальным банком по Республике Дагестан Светлана Бацына.

 В 2019 году в рамках пилотного проекта на территории отдельно взятого Хунзахского района уже открыто 17 точек финансового просвещения. Проект дал положительный эффект, в связи с чем принято решение о тиражировании проекта на всю республику.

 

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