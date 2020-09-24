Дагестанцы вышли в финал Конкурса «Лидеры России. Политика»

Пятьдесят участников первого полуфинала конкурса «Лидеры России. Политика» получили приглашение на участие в финале состязания — одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей», сообщает пресс-служба АНО «РСВ».

Полуфинал прошел 20-22 сентября в Москве, всего в нем принимали участие 220 человек.

Приглашения в финал получили 50 конкурсантов из 24 регионов России. Больше всего финалистов представляют на конкурсе Москву — 15 человек. Также в финал вышли по два участника, представляющие на конкурсе, в том числе Республику Дагестан.

Республику Дагестан в финале конкурса представят Даниял Гаджиев – редактор газеты «Сарихум» и Осман Булатов — руководитель дополнительного офиса ПАО «Сбербанк России».

Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России» является одним из проектов платформы «Россия — страна возможностей». Платформа была инициирована Президентом России Владимиром Путиным. Конкурс «Лидеры России. Политика» проводится впервые и должен выявить наиболее перспективных и ярких политиков.

В течение трех дней полуфинала конкурсанты работали в группах в рамках оценочных мероприятий, участвовали в мастер-классе, посвященном лидерству и мотивации, в командообразующем мероприятии, а также получили возможность задать вопросы известным политикам из числа наставников конкурса в ходе панельных дискуссий.