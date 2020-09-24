VIII Конгресс мусульманских общин Северного Кавказа проходит в Дагестане

В Махачкале проходит VIII Конгресс мусульманских общин Северного Кавказа, сообщили информагентству в пресс-службе министерства по национальной политике и делам религий РД.

«Сегодня в Махачкале в рамках VIII Конгресса мусульманских общин Северного Кавказа, который посвящен проблемам сохранения мира и стабильности в обществе, противодействию идеологии терроризма, в том числе среди мигрантов, состоялись встречи участников конгресса со студентами ведущих вузов республики. В мероприятиях приняли участие представители духовенства регионов СКФО, органов государственной власти Дагестана и общественных организаций», – говорится в сообщении.

Со студентами Дагестанского государственного университета встретились министр по национальной политике и делам религий республики Энрик Муслимов, руководитель Аппарата Духовного управления мусульман Чеченской Республики Супьян Курбанов, заместитель Муфтия РД Ахмад Кахаев, научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Шамиль Кашаф.

Открывая встречу, Энрик Муслимов поприветствовал участников от имени Главы Дагестана Владимира Васильева и обозначил основные цели и задачи конгресса, а также роль молодежи в формировании будущего страны, пожелав им плодотворной работы и успехов в реализации намеченных планов.

На повестке дня стояли вопросы обновления законодательства России и Дагестана в частности касательно противодействия идеологии экстремизма и терроризма. Были взяты во внимание меры, принимаемые религиозными организациями и органами государственной власти для предотвращения распространения идеологии терроризма и экстремизма в среде мигрантов.

Конгресс мусульманских общин Северного Кавказа проходит в республике в восьмой раз. Мероприятие проводится в рамках реализации государственной программы Дагестана «Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан» на 2018-2020 годы.