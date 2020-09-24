ЗАМАНА - Артём Здунов и Олег Матыцин осмотрели стадион «Труд» в г. Каспийске

Артём Здунов и Олег Матыцин осмотрели стадион «Труд» в г. Каспийске

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24 сентября, 2020. Четверг 10:49
Артём Здунов и Олег Матыцин осмотрели стадион «Труд» в г. Каспийске
Премьер-министр региона Артём Здунов и Министр спорта РФ Олег Матыцин посетили сегодня, 23 сентября, стадион «Труд» в г. Каспийске.
Артём Здунов и Олег Матыцин осмотрели стадион «Труд» в г. Каспийске
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 Напомним, по поручению Владимира Васильева Правительством республики совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами был решен вопрос возможности выкупа имущественного комплекса стадиона, принадлежащего заводу «Дагдизель», в собственность Республики Дагестан с целью сохранить этот спортивный объект для жителей города.

В настоящее время начата реализация инвестпроекта по реконструкции стадиона, первый этап которого предполагает строительство административного здания и 4-х теннисных кортов. Средства на разработку проектно-сметной документации и строительство в рамках республиканской инвестиционной программы Республики Дагестан в 2020 году предусмотрены.

На втором этапе, запланированном на 2022 год, начнется строительство футбольного поля размером 110х70м, трибун с подтрибунными помещениями на 3000 посадочных мест, 8-ми беговых дорожек, секторов для толкания ядра, прыжков в длину, тройного прыжка и прыжков в высоту, баскетбольной площадки, волейбольной площадки, мини-футбольного поля.

В ходе осмотра старой спортплощадки был поднят вопрос и строительства здесь крытого  корта, где можно будет играть в осенне-зимний период и непогоду. В этой связи Артём Здунов прокомментировал: «По крытым спортивным сооружениям у нас большой дефицит в республике. Мы будем обращаться за поддержкой в федеральное министерство, подготовив проект».

 

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