В рамках рабочего визита в Дагестан сегодня, 23 сентября, Министр спорта РФ Олег Матыцин ознакомился со спортивной, как ныне действующей, так и строящейся, инфраструктурой республики.

В том числе в сопровождении министра спорта региона Магомеда Магомедова федеральный руководитель осмотрел региональный центр спортивной подготовки сборных команд, универсальный спортивный комплекс в Махачкале, а также Дворец спорта и молодежи им. Али Алиева в Каспийске.

Посетил Олег Матыцин вместе с премьер-министром Дагестана Артёмом Здуновым и стадион им. Е.Исинбаевой («Труд») в столице республики.

Проект по его реконструкции был реализован три года назад. Здесь созданы все необходимые условия для занятия легкой атлетикой. На стадионе, рассчитанном на 5,5 тысяч мест, располагается футбольное поле, 8 беговых дорожек, секторы для толкания ядра, прыжков в длину, тройного прыжка и прыжков в высоту, баскетбольно-волейбольная площадка, теннисный корт, здание универсального спортивного зала.

Итогом визита в Дагестан стала встреча со спортивным активом республики и журналистами, в ходе которой руководители как федерального, так и регионального отраслевых ведомств отвечали на вопросы тренеров, спортсменов и представителей СМИ.

Диалог этот, как и визит в регион в целом, по словам Министра спорта России, крайне важен, прежде всего, по той причине, что дает возможность, основываясь на мнение специалистов на местах, прорабатывать стратегию по дальнейшему развитию.

«Любая стратегия будет реализована – на бумаге не останется. Мы сейчас готовим стратегию развития спорта до 2030 года. Самое важное место в этом занимает развитие регионов, совершенствование спортивной инфраструктуры, детско-юношеский спорт, подготовка кадров. В Дагестане мы очень подробно обсудили вопросы и наметили планы по строительству спортивных объектов. Благодарен вам всем за созданную атмосферу уважения и любви к спорту, благодаря этому мы видим ваши победы на олимпийских играх и чемпионатах мира. Созданный культ спорта – это еще и воспитание наших детей в уважении к традициям Родины, без чего никакие успехи в спорте, с моей точки зрения, не являются значимыми. Хотелось бы еще более активно взаимодействовать, развивая в регионе массовый, детский спорт, чтобы гордиться нашей великой страной. Я уверен, что без уважения к своей Родине, предкам, сложно надеяться, что будущее нашей страны будет стабильным. А спорт - как раз та сфера, благодаря которой эти качества воспитываются. На все вопросы, которые будут направлены в адрес Минспорта РФ, мы максимально быстро будем реагировать», - пригласил к сотрудничеству Матыцин.

Среди других темой обсуждения стала концепция развития детско-юношеского спорта: «В целом система работает, она состоялась – это видно по количеству медалей и заинтересованности регионов. Надо найти баланс взаимодействия с системой образования, чтобы тренеры не пострадали, отрегулировать вопросы, связанные с педагогическим стажем, мерами социальной поддержки», - высказал мнение федеральный руководитель.

В этой части директор училища олимпийского резерва по футболу «Дагестан» Гаджимурад Магомедов выразил уверенность, что спортивная подготовка должна быть исключительно спортивной, проводимой после занятий в общеобразовательных учреждениях.

Поинтересовались дагестанские спортсмены перспективой проведения Олимпийских игр в 2021 году в Японии. У республики уже есть около 20 кандидатов для участия в главных спортивных состязаниях, в связи с чем спортсменов волновал вопрос о возможных рисках срыва олимпиады.

Матыцин отметил, что 100 % гарантии, учитывая положение дел по коронавирусной инфекции в мире, никто дать не может. «Олимпийские игры – это событие громадного международного характера и ограничивать какие-то страны невозможно. Риск существует. Но в Японии в настоящий момент ситуация стабильная, однако возможность организации в июле следующего года игр зависит от многих факторов, в том числе и возможности тестирования. Все меры сейчас прорабатываются МОК и правительством Японии. Надеюсь, что Олимпиада состоится, и мы туда поедем, причем под российским флагом. Но даже если будет предложено выступление как нейтральным спортсменам, все равно надо участвовать, так или иначе мировое сообщество будет знать ваши фамилии, а в душе вашей будет звучать гимн родной страны», - ответил Министр.

Касаясь развития в Дагестане зимних видов спорта, в том числе хоккея, Олег Матыцин пообещал оказать в этом содействие: «Если у людей есть желание и тяга к тому, чтобы этим заниматься, то никаких преград не вижу», - сказал он.

Поддержка будет нацелена и на развитие плавания. Данное направление сегодня в поле особого внимания, и поэтому общими усилиями с региональной властью вопросы по строительству бассейнов будут решаться, заверил Матыцин. Сегодня в Дагестане есть не только своя федерация плавания, но и добивающаяся успехов на соревнованиях сборная команда, которая нуждается в своей спортивной базе. Аналогичная проблема стоит и перед дагестанскими теннисистами. Все эти вопросы будут решаться совместно с соответствующими федерациями общероссийского уровня.

Обговорили коллеги по спорту и реализацию концепции формирования спортивного резерва, подготовку кадров, для чего было предложено открыть в Дагестане высшее учебное заведение, где будет обучаться тренеры, базовыми знаниями которых будут не только навыки по тому или иному спортивному направлению, но и педагогические. При этом на базе такого ВУЗа должен быть открыт и медико-восстановительный центр.

Также прозвучало предложение от дагестанских спортсменов по созданию спортивных интернатов, которые, по их мнению, эффективно совмещали спортивную подготовку и общеобразовательный процесс. Олег Матыцин поддержал инициативу, заметив, что самая главная задача – это такое развитие детей, которое позволит им быть здоровыми.