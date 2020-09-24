ЗАМАНА - До миллиона рублей можно получить за оказание помощи следствию в розыске особо опасных преступников

До миллиона рублей можно получить за оказание помощи следствию в розыске особо опасных преступников

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24 сентября, 2020. Четверг 10:31
До миллиона рублей можно получить за оказание помощи следствию в розыске особо опасных преступников

Вчера, 23 сентября, Глава Дагестана Владимир Васильев на совещании в режиме ВКС с руководителями районов и городов заявил, что за информацию, представляющую интерес, и оказание помощи следствию в розыске особо опасных преступников будет осуществлена выплата в размере до 1 млн рублей.

До миллиона рублей можно получить за оказание помощи следствию в розыске особо опасных преступников
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Напомнив о чрезвычайном происшествии – в городе Махачкале в поселке Шамхал, где из исправительной колонии сбежали шестеро заключенных, Владимир Васильев подчеркнул, что в этой работе необходимо содействие глав районов и городов.

«Важно упредить беду и не допустить горя в семьях наших жителей, которые доверили нам управлять сегодня и в районах, и республике. Мы это можем сделать, делаем и будем делать», - сказал руководитель региона.

За информацию, представляющую интерес, и оказание помощи следствию в розыске особо опасных преступников, по словам Владимира Васильева, будет осуществлена выплата в размере до 1 млн рублей. Деньги уже выделены из бюджета республики. При наличии информации необходимо звонить по номерам: 112 или 99-45-00.

Глава РД акцентировал внимание на возможности явки преступников с повинной: «Закон предусматривает смягчение ответственности в такой ситуации, и мы будем всячески этому способствовать. Всякое бывает, поддались за компанию. Там есть люди, у которых срок 15-17 лет, а есть те, у кого сроки небольшие».

 

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