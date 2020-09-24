В Табасаранском районе с 28 сентября вводятся ограничения

Сегодня под руководством Главы Табасаранского района Магомеда Курбанова состоялось очередное аппаратное совещание, в ходе которого обсуждались вопросы организации работы отделов и управлений администрации района, подготовка жилищного фонда к осеннее - зимнему периоду, а также вопрос распространения коронавирусной инфекции в районе.

«Эпидемиологическая ситуация в районе находится под постоянным контролем оперативного штаба. Однако в последнее время ситуация по коронавирусной инфекции ухудшилась - как в республике, так и в районе, растёт заболеваемость внебольничной пневманией. В связи с этим, решением оперативного штаба с 28 сентября возобновляются ограничительные меры, направленные на профилактику распространения вирусной инфекции на территории района, рекомендованные Роспотребнадзором в период неблагополучной эпидемиологической обстановки», - заявил в своем выступлении глава администрации.

Также в числе важных вопросов, рассмотренных на совещании, был вопрос о ходе исполнения налоговых сборов в сельских поселениях района.С информацией по исполнению налоговых поступлений за текущий период выступил первый заместитель главы администрации района Рамис Османов, озвучив выполнившие и отстающие сельские поселения в плане исполнения налоговых показателей.

Глава района порекомендовал активизировать работу в этом плане и до конца месяца обеспечить плановые показатели по сбору налогов.