ЗАМАНА - В Табасаранском районе с 28 сентября вводятся ограничения

В Табасаранском районе с 28 сентября вводятся ограничения

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24 сентября, 2020. Четверг 08:21
В Табасаранском районе с 28 сентября вводятся ограничения

Сегодня под руководством Главы Табасаранского района Магомеда Курбанова состоялось очередное аппаратное совещание, в ходе которого обсуждались вопросы организации работы отделов и управлений администрации района, подготовка жилищного фонда к осеннее - зимнему периоду, а также вопрос распространения коронавирусной инфекции в районе.

В Табасаранском районе с 28 сентября вводятся ограничения
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«Эпидемиологическая ситуация в районе находится под постоянным контролем оперативного штаба. Однако в последнее время ситуация по коронавирусной инфекции ухудшилась - как в  республике, так  и  в районе, растёт заболеваемость внебольничной пневманией. В связи с этим, решением оперативного штаба  с 28 сентября возобновляются ограничительные меры, направленные на профилактику распространения вирусной инфекции на территории района, рекомендованные Роспотребнадзором  в период  неблагополучной эпидемиологической обстановки», - заявил в своем выступлении глава администрации.        

Также в числе важных вопросов, рассмотренных на совещании, был вопрос о ходе исполнения  налоговых сборов в сельских поселениях района.С информацией по исполнению налоговых поступлений за текущий период выступил первый заместитель главы администрации района Рамис Османов, озвучив выполнившие и отстающие сельские поселения в плане исполнения налоговых показателей.

Глава района порекомендовал активизировать работу в этом плане и до конца месяца обеспечить плановые показатели по сбору налогов.

 

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