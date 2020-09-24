Животноводам Дагестана окажут дополнительную господдержку

В среду, 23 сентября, заместитель председателя Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов, председатель комитета Народного Собрания Дагестана по аграрной политике и природопользованию Асият Алиева, министр сельского хозяйства и продовольствия республики Абзагир Гусейнов побывали с рабочей поездкой в Левашинском районе.

В поездке их сопровождали глава Левашинского района Шамиль Дабишев, первый заместитель руководителя Минсельхозпрода РД Шарип Шарипов, ректор Дагестанского государственного аграрного университета Зайдин Джамбулатов, председатель Общественного совета при Минсельхозпроде РД Вагаб Казибеков и другие лица.

Делегация побывала на двух откормочных площадках в с. Кулецма. На одной из них в настоящее время только приступили к откорму 270 голов дагестанской горной породы овец, на другой – близится к завершению откорм 700 голов овец эдильбаевской породы.

В целом в Кулецма в настоящее время на откорме содержатся 20 тыс. голов мелкого рогатого скота и около тысячи голов КРС. В 2019 году в данном селении поэтапно через откорм прошли 70 тыс. голов овец.

В ходе встречи с животноводами представители Правительства и Парламента республики обратили внимание на соблюдение ветеринарно-профилактических мероприятий, вопросы кормообеспечения и другие аспекты содержания скота.

Кроме того, Абзагир Гусейнов призвал аграриев осуществлять свою деятельность исключительно в рамках действующего законодательства с регистрацией в федеральной государственной информационной системе «Меркурий». Министр подчеркнул, что в этом случае сельхозтоваропроизводители смогут претендовать на значительные меры государственной поддержки, в том числе, совершенно новые.

«Необходимо работать по закону, зарегистрироваться в системе «Меркурий». Вы видите, соблюдение санитарных норм сегодня актуально как никогда, поэтому необходимо их обеспечивать. Забой скота должен осуществляться только на специальных убойных пунктах. Один из них появится, кстати, уже в следующем году в вашем районе. В 2020 году мы выдали соответствующий грант на эти цели сельхозпотребкооперативу.

Могу вам сообщить, что со следующего года все КФХ, зарегистрированные в «Меркурии» и осуществляющие забой на соответствующих убойных пунктах, будут получать субсидии на каждый килограмм живого веса. В министерстве сельского хозяйства России эту меру поддержки уже одобрили. Кроме того, мы разрабатываем еще один инструмент поддержки в соответствии с которым ЛПХ, зарегистрированные в качестве самозанятых и входящие в сельхозпотребкооперативы, также смогут претендовать на эту субсидию. Помощь от государства оказывается, от вас требуется только работать в рамках установленных правил», – подчеркнул глава Минсельхозпрода Дагестана.