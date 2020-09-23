В правительстве Дагестана при участии главы региона 23 сентября обсудили беспорядки на почве земельного конфликта в поселке Красноармейское. Владимир Васильев отметил, что в инциденте 22 сентября в Красноармейском были пострадавшие как со стороны правоохранительных органов, так и местных жителей.

Напомним, что конфликт по вопросу принадлежности земли произошел между собственниками в садоводческом некоммерческом товариществе «Аграрник». «Были судебные решения, но кому-то показалось, что можно криком, шумом, кулаками решить задачу, в результате чего сейчас они будут привлечены к административной и уголовной ответственности», - заявил Владимир Васильев, отметив, что жители нарушили закон.