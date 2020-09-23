Жители Красноармейского привлечены к уголовной ответственности
- Автор Мадина
- 23 сентября, 2020. Среда 23:59
В правительстве Дагестана при участии главы региона 23 сентября обсудили беспорядки на почве земельного конфликта в поселке Красноармейское. Владимир Васильев отметил, что в инциденте 22 сентября в Красноармейском были пострадавшие как со стороны правоохранительных органов, так и местных жителей.
Напомним, что конфликт по вопросу принадлежности земли произошел между собственниками в садоводческом некоммерческом товариществе «Аграрник». «Были судебные решения, но кому-то показалось, что можно криком, шумом, кулаками решить задачу, в результате чего сейчас они будут привлечены к административной и уголовной ответственности», - заявил Владимир Васильев, отметив, что жители нарушили закон.
Он поручил ответственным лицам проконтролировать, чтобы земельные конфликты решались исключительно в судебном порядке, без использования силы.
Последнее от Мадина
- Жители Красноармейского привлечены к уголовной ответственности
- В Гунибском районе произошел обвал горной дороги
- Путин назвал недопустимыми зарплаты ниже 12 тысяч рублей
- Число новых случаев заражения коронавирусом в России превысило 6,4 тысячи
- Депутат Тимур Гусаев передал в музей Народного Собрания флаг Дагестана, развернутый на вершине Эльбруса