Депутат Тимур Гусаев передал в музей Народного Собрания флаг Дагестана, развернутый на вершине Эльбруса

Вручая его, парламентарий рассказал, что недавно он в составе альпинистской группы покорил вершину знаменитой горы. Свое восхождение депутат посвятил всем медикам и донорам Дагестана. Гусаев отметил, что восхождение было не из легких. С высоты 2500 тысячи метров до конечной точки вершины – 5621 метров все оборудование, палатки и еду нужно было нести на себе. Хизри Шихсаидов со своей стороны поблагодарил парламентария за проявленную смелость и силу воли. «Это дорогого стоит – водрузить наш флаг на самой высокой вершине Кавказа и продемонстрировать волю, силу и мужество, ведь в данном случае вы олицетворяли весь Дагестан. Это и есть патриотизм, любовь к родной земле, к людям. Это дорогая реликвия, которая будет храниться в нашем музее», - сказал он.