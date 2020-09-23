ЗАМАНА - Депутат Тимур Гусаев передал в музей Народного Собрания флаг Дагестана, развернутый на вершине Эльбруса

Депутат Тимур Гусаев передал в музей Народного Собрания флаг Дагестана, развернутый на вершине Эльбруса

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23 сентября, 2020. Среда 16:13
Депутат Тимур Гусаев передал в музей Народного Собрания флаг Дагестана, развернутый на вершине Эльбруса

Депутат Народного Собрания РД Тимур Гусаев передал спикеру дагестанского парламента Хизри Шихсаидову флаг Дагестана, который недавно был развернут на вершине самой высокой горы в России и Европе – Эльбрусе.

Депутат Тимур Гусаев передал в музей Народного Собрания флаг Дагестана, развернутый на вершине Эльбруса
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Вручая его, парламентарий рассказал, что недавно он в составе альпинистской группы покорил вершину знаменитой горы. Свое восхождение депутат посвятил всем медикам и донорам Дагестана. Гусаев отметил, что восхождение было не из легких. С высоты 2500 тысячи метров до конечной точки вершины – 5621 метров все оборудование, палатки и еду нужно было нести на себе. Хизри Шихсаидов со своей стороны поблагодарил парламентария за проявленную смелость и силу воли.  «Это дорогого стоит – водрузить наш флаг на самой высокой вершине Кавказа и продемонстрировать волю, силу и мужество, ведь в данном случае вы олицетворяли весь Дагестан. Это и есть патриотизм, любовь к родной земле, к людям. Это дорогая реликвия, которая будет храниться в нашем музее», - сказал он.

 

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