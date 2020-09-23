«23 сентября 2020 года в 2 часа ночи в дежурную часть МВД Дагестана поступило сообщение о том, что в городе Махачкале в поселке Шамхал из исправительной колонии сбежали шестеро заключенных. В ходе проверки выяснилось, что они совершили побег путем подкопа. Все шестеро были осуждены на различные сроки от 8 до 15 лет. Сбежавшие преступники особо опасны, двое осуждены за совершение убийства, остальные за незаконный оборот наркотиков и иные преступления. Ведется розыск преступников. Ориентировки отправлены во все территориальные отделы полиции, в том числе и в другие регионы России», – сказал Ибрагимгаджиев.
Представитель МВД прокомментировал побег осужденных из исправительной колонии в Дагестане
- Автор Мадина
- 23 сентября, 2020. Среда 16:02
Заместитель начальника Отдела информации и общественных связей, подполковник внутренней службы регионального МВД Руслан Ибрагимгаджиев дал комментарий по факту розыска преступников, сбежавших из исправительной колонии в Шамхале.
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