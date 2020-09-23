В Доме дружбы обсудили проблемы межэтнического и межконфессионального диалога как консолидирующей основы общества в борьбе против глобальных угроз терроризма и экстремизма

Конференция прошла в рамках VII Международного межрелигиозного молодежного форума, направленного на духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи, пропаганду в обществе культуры межнационального и межконфессионального общения, противодействие проявлениям терроризма. Открыл мероприятие Камил Давдиев, заместитель Председателя Народного Собрания РД. Он отметил важность данного мероприятия: «Сложно переоценить значение религии в современно обществе. Моральные, нравственные принципы, равные для всех конфессий, формируют общество, свободное от ксенофобии и радикализма». Министр по национальной политике и делам религий РД Энрик Муслимов поприветствовал гостей богословской конференции и отметил, что в этом году пандемия внесла свои коррективы в формат ее проведения: количество участников существенно сократилось, часть выступлений состоялась в формате онлайн. Однако, несмотря на это, география участников, прибывших из Москвы, Магадана, Волгограда, кавказских республик, позволяет говорить о высокой заинтересованности в событии и эффективности налаженного диалога.

«В Дагестане никогда не было конфликтов на религиозной почве, а проведение подобных мероприятий позволяет с уверенностью заявлять, что и в будущем представители разных конфессий будут мирно сосуществовать на нашей земле», - подчеркнул глава Миннаца РД. Председатель Муфтията РД Шамиль Алиханов зачитал приветствие собравшимся от имени муфтия Дагестана. Было отмечено, в нашей республике ислам всегда являлся стабилизирующим фактором, религией, призывающей только к добру и миру. Председатель Духовного Управления мусульман Республики Татарстан Камиль Самигуллин подчеркнул, что благодаря таким мероприятиям, как сегодняшняя конференция, возможен продуктивный диалог представителей разных конфессий, направленный на решение общих проблем. «Всевышний создал нас разными для того, чтобы мы могли изучать друг друга. Только узнавая больше о себе, своей религии, мы становимся интересными собеседниками, можем делиться знаниями и получать их», - подчеркнул выступающий. Иеромонах Иоанн, представитель Махачкалинской Епархии, рассказал, что наряду с представителями других религиозных общин епархия стала инициатором организации первого международного межрелигиозного молодёжного форума и с радостью поддерживает проведение мероприятий форума каждый год.

Часть выступающих приняла участие в пленарном заседании в формате онлайн. Так, с приветствием к собравшимся по видеосвязи обратился Абдуль Азиз Дятко, муфтий Республики Карелия. Муфтий Астраханской области Рауф Джантасов приветствовал участников конференции от имени Верховного муфтия России Таджуддина Талгата и обратился к собравшимся с выступлением на тему: «Феномен религиозного экстремизма: причины распространения».

Рафик Мухаметшин, ректор Российского исламского института, рассказал о деятельности Совета по исламскому образованию и проблемах выстраивания единой системы исламского образования. С докладами перед участниками конференции также выступили заместитель Муфтия РД Ахмад Кахаев, представитель Пятигорского государственного университета Мурад Ибрагимов, заместитель муфтия Кабардино-Балкарской Республики Аслан Гедгафов, заместитель муфтия Республики Северная Осетия-Алания, Батраз Аршиев.

Модераторы секционных заседаний подвели итоги работы секций т рассказали о принятых резолюциях.

В завершение мероприятия министр Энрик Муслимов вручил гостям памятные сувениры.