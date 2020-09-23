ЗАМАНА - Корабли Каспийской флотилии уничтожили "базу НВФ" на острове Чечень

Корабли Каспийской флотилии уничтожили "базу НВФ" на острове Чечень

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23 сентября, 2020. Среда 11:42
Корабли Каспийской флотилии уничтожили &quot;базу НВФ&quot; на острове Чечень

Корветы Каспийской флотилии "Дагестан", "Великий Устюг", "Град Свияжск" и "Углич" нанесли артиллерийский удар по лагерю незаконных вооруженных формирований на острове Чечень. В результате огневого налета база боевиков уничтожена.

Корабельные стрельбы по наземным целям прошли в рамках учений "Кавказ-2020". Корректировка артиллерийского огня осуществлялась с помощью беспилотного комплекса "Орлан-10" и разведчиков-наводчиков из морской пехоты. Место для учений выбрали не случайно - в 90-е годы на острове Чечень обосновались группировки браконьеров для ликвидации, которых был задействован спецназ пограничных войск.

Затем экипажи ракетных корветов отразили атаку подводных диверсионных групп, которых уничтожили огнем из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В ходе маневров "Кавказ-2020" кораблям Каспийской флотилии предстоит отработать оборону морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности, сообщили в Минобороны России.

"Всего в учениях "Кавказ-2020" задействовано более 30 боевых кораблей и судов обеспечения, свыше 400 единиц бронетанковой и автомобильной техники, более трех тысяч военнослужащих и 10 летательных аппаратов", - подчеркнули в Минобороны РФ.

Военные маневры продлятся до 26 сентября.

 

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