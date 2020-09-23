В 2020 в фестивале примут участие все 12 государственных театров республики: Аварский, Даргинский, Кумыкский, Лезгинский и Лакский музыкально-драматические театры, Азербайджанский, Ногайский, Русский и Табасаранский драматические театры, Театр кукол, Театр оперы и балета, Театр поэзии.
Республиканский театральный фестиваль-конкурс «Воспевшие Дагестан» был учрежден Правительством Республики Дагестан в 2016 году. Привлечь внимание общественности к поэтическому наследию и творческому пути выдающихся поэтов, пропагандировать лучшие творческие достижения актерского и режиссерского мастерства, способствовать развитию традиций дагестанского сценического искусства через новаторство, эксперимент, через поиск новых форм и художественных решений – именно эти цели преследует фестиваль-конкурс «Воспевшие Дагестан».
К III фестивалю-конкурсу «Воспевшие Дагестан» театры подготовили литературные композиции, основанные на жизни и творчестве выдающихся дагестанских поэтов. В жюри войдут известные деятели искусств Дагестана, председатель жюри – заслуженный артист России Тамерлан Сабанов (Владикавказ).
Подведение итогов и торжественное закрытие состоится 29 сентября в Театре поэзии.
В Театре поэзии пройдёт III Республиканский фестиваль-конкурс «Воспевшие Дагестан»
- Автор Мадина
- 23 сентября, 2020. Среда 10:43
С 23 по 29 сентября на сцене Театра поэзии пройдёт III Республиканский театральный фестиваль-конкурс «Воспевшие Дагестан». Трансляция постановок будет доступна на YouTube-канале https://www.youtube.com/ТеатрПоэзии.
В 2020 в фестивале примут участие все 12 государственных театров республики: Аварский, Даргинский, Кумыкский, Лезгинский и Лакский музыкально-драматические театры, Азербайджанский, Ногайский, Русский и Табасаранский драматические театры, Театр кукол, Театр оперы и балета, Театр поэзии.
Республиканский театральный фестиваль-конкурс «Воспевшие Дагестан» был учрежден Правительством Республики Дагестан в 2016 году. Привлечь внимание общественности к поэтическому наследию и творческому пути выдающихся поэтов, пропагандировать лучшие творческие достижения актерского и режиссерского мастерства, способствовать развитию традиций дагестанского сценического искусства через новаторство, эксперимент, через поиск новых форм и художественных решений – именно эти цели преследует фестиваль-конкурс «Воспевшие Дагестан».
К III фестивалю-конкурсу «Воспевшие Дагестан» театры подготовили литературные композиции, основанные на жизни и творчестве выдающихся дагестанских поэтов. В жюри войдут известные деятели искусств Дагестана, председатель жюри – заслуженный артист России Тамерлан Сабанов (Владикавказ).
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