Дагестан активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов

Реализацию национальных проектов на территории Дагестана обсудили сегодня, 22 сентября, на совещании под руководством Главы РД Владимира Васильева. В нём принял участие заместитель полномочного представителя Президента России в СКФО Максим Владимиров.

В первую очередь Владимир Васильев напомнил, что в этом году Дагестан участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Общий объем финансирования на 2020 год составил 29,5 млрд рублей, что значительно превышает прошлогоднюю сумму. Из них: 23,8 млрд рублей – средства федерального бюджета; 3,9 млрд рублей – средства республиканского бюджета; 1,8 млрд рублей – иные источники.

«Из общего объема средств, предусмотренных на реализацию национальных проектов, более 15 млрд рублей – средства на строительство социальных объектов (детских садов, школ) в рамках национальных проектов «Демография», «Образование» и «Жилье и городская среда». Планируется ввести в эксплуатацию до 2021 года 25 общеобразовательных учреждений и 57 – дошкольных. В целом, в рамках Республиканской инвестиционной программы сегодня ведётся строительство 72 школ, 88 детских садов, 37 объектов здравоохранения. Только в рамках РИП направлено порядка 3,5 млрд рублей на строительство 113 объектов водоснабжения», – обозначил основные приоритеты Владимир Васильев. Причём это направление, по его словам, положительно воспринимается людьми и поможет постепенно решить проблему водоснабжения всей республики.

Очевидно и то, что за последние годы увеличилось количество строящихся дошкольных учреждений в республике. Если в 2017 году было возведено 8 объектов на 988 мест, то в 2020 – 88 на 12499 мест, то есть виден рост в 11 раз. Что касается общеобразовательных организаций: в 2017 году построено 23 школы на 11068 ученических мест, в 2020 – 72 школы на 25652 места.

Подчёркивая явное улучшение показателей в этой сфере, Владимир Васильев сказал: «Масштабы строительства для нашей республики, конечно, беспрецедентны. При этом мы не ставим задачу освоить любой ценой, сэкономленные средства на следующий год при постатейном расходе и с учётом ответственного подхода нам дают возможность эффективно решать задачи».

Затем курирующие национальные проекты заместители Председателя регионального Правительства отчитались по каждому направлению.

Конкретизируя, Первый заместитель Председателя Правительства РД Гаджимагомед Гусейнов дал полный расклад по реализации национальных проектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Как отмечалось, в рамках деятельности проектного офиса обеспечен еженедельный мониторинг реализации нацпроектов, определяется план работы на каждый месяц.

Останавливаясь на нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги», Гаджимагомед Гусейнов сообщил, что бюджет проекта составляет 1,9 млрд рублей. Заключено 16 контрактов из 20 запланированных на 2020 год, работа в этом направлении идёт. Никаких предпосылок для несвоевременного освоения средств нет. Всего планируется отремонтировать 92 км автодорог, в том числе 85 улиц в Махачкале и 5 региональных дорог.

Нет опасений и в части недостижения показателей реализации проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Единственное – не проведен ряд мероприятий, которые предполагали участие большого количества людей, из-за эпидемиологической обстановки в стране.

В этой связи Владимир Васильев напомнил о том, что в республике ранее принято решение о снижении налогового бремени в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, что стало причиной выпадающих доходов. Это, по его словам, осознанная реакция Правительства РД на сложности, с которыми столкнулся бизнес в период пандемии.

Следующим о ходе реализации проектов «Демография», «Здравоохранение», «Культура», «Производительность труда и поддержка занятости» доложил Первый вице-премьер региона Анатолий Карибов. В рамках нацпроекта «Демография» предусмотрены: строительство ряда социальных объектов, финансовая поддержка семей при рождении детей и так далее. В то же время нацпроект «Здравоохранение» предполагает основные затраты в части создания новых ФАПов и закупки оборудования. Проблемных вопросов в плане реализации проектов «Культура» и «Производительность труда и поддержка занятости» также нет.

Тему реализации национальных проектов «Образование» и «Наука» раскрыла вице-премьер – министр образования и науки РД Уммупазиль Омарова. В республике реализуется 6 региональных проектов в рамках национального проекта «Образование», работа идёт по графику.

Заслушав нескольких докладчиков, Владимир Васильев поручил определить, нужна ли помощь в решении каких-то проблемных вопросов: «Ещё есть время для того, чтобы ещё раз всё оценить, взвесить. Не надо непросчитанных и необеспеченных обещаний. Надо быть объективными в оценке результатов».

Курирующий нацпроект «Жилье и городская среда» зампред Инсаф Хайруллин сообщил, что он включает в себя объекты по трем региональным проектам – «Жильё», «Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» – с общим объемом финансирования 2,2 млрд рублей.

В настоящее время ведётся работа по строительству 345 многоквартирных жилых домов с общей площадью 4 млн кв. метров. Установленный Минстроем России показатель по вводу жилья на 2020 год для Дагестана планируется достичь. Также по федеральной программе «Стимул» в регионе будут возведены 2 школы – по 500 ученических мест в каждой.

В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в РД» запланировано благоустройство 96 дворовых и 162 общественных территорий. Впервые проект реализуется во всех 52 муниципальных образованиях субъекта. Инсаф Хайруллин заверил, что до ноября все работы будут завершены.

О том, как воплощается в жизнь нацпроект «Экология», рассказал вице-премьер республики Абдулмуслим Абдулмуслимов. На данный момент реализуется 6 региональных проектов, из которых в текущем году финансируется два – «Чистая вода» и «Сохранение лесов». Риска неосвоения средств по этим направлениям нет.

Вопрос реализации государственной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» затронул заместитель Председателя Правительства – министр энергетики РД Владимир Лемешко. В этой части реализуется 5 региональных проектов, только по одному из них предусмотрено финансирование на этот год. Речь идёт о проекте «Цифровое государственное управление», в соответствии с которым необходимо направить средства на совершенствование системы межведомственного электронного взаимодействия.

Со своей стороны Максим Владимиров нацелил на достижение максимального результата по каждому направлению, заверив при этом в поддержке для решения поставленных Президентом РФ задач, которые должны существенно повысить качество жизни населения.

Подводя итоги, Владимир Васильев призвал кураторов нацпроектов лично посещать объекты, оказывать необходимую помощь на местах и держать на контроле все возникающие вопросы.