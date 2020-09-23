ЗАМАНА - Представители предприятий и организаций Республики Дагестан приглашаются на Конгресс наставников России

Представители предприятий и организаций Республики Дагестан приглашаются на Конгресс наставников России

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23 сентября, 2020. Среда 10:23

Республика Дагестан приняла участие в проекте НП «Центральный ИнститутТруда» (ЦИТ) «Доска Почета наставников России».Сегодня фотопортреты наставников региона заняли почетное место на Доске Почета наставников России, среди 441 фотопортретанаставников, представляющих58 регионов России.См.www.cit.org.ru.

Представители предприятий и организаций Республики Дагестан приглашаются на Конгресс наставников России
Информация

19 и 20 ноября 2020 года в Екатеринбурге планируется провести Четвертый Конгресс наставников России». Организатор мероприятия – НП ЦИТ.

В Программе Четвертого Конгресса наставников России «Новое Наставничество»в Екатеринбурге:

-Награждение победителейКонкурса наставничества среди предприятий России на Кубок Никиты Изотова. Награждениепобедителей региональных и корпоративных конкурсов наставничества

-Выступления ведущих экспертов и практиков России по организации профессионального обучения на рабочем месте

-Презентации и разбор кейсов от предприятий, применивших новации в разработке программ и в организации развития системы наставничества на предприятии

-Круглые столы, семинары, мастер-классы

- Торжественноевручениесвидетельства наставникам, чьи фотопортреты размещены на Доске Почета наставников России.

Подробнее о Конгрессе наставников России «Новое наставничество» -по запросу наЭтот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

Для участиянеобходимо направить заявку на электронный адрес «ЦИТ» Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

Принимаются такжезаявки на размещение фотопортретов наставников от предприятий и организаций региона на «Доске Почета наставников России».

 

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