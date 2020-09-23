19 и 20 ноября 2020 года в Екатеринбурге планируется провести Четвертый Конгресс наставников России». Организатор мероприятия – НП ЦИТ.
В Программе Четвертого Конгресса наставников России «Новое Наставничество»в Екатеринбурге:
-Награждение победителейКонкурса наставничества среди предприятий России на Кубок Никиты Изотова. Награждениепобедителей региональных и корпоративных конкурсов наставничества
-Выступления ведущих экспертов и практиков России по организации профессионального обучения на рабочем месте
-Презентации и разбор кейсов от предприятий, применивших новации в разработке программ и в организации развития системы наставничества на предприятии
-Круглые столы, семинары, мастер-классы
- Торжественноевручениесвидетельства наставникам, чьи фотопортреты размещены на Доске Почета наставников России.
Подробнее о Конгрессе наставников России «Новое наставничество» -по запросу наЭтот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..
Для участиянеобходимо направить заявку на электронный адрес «ЦИТ» Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..
Принимаются такжезаявки на размещение фотопортретов наставников от предприятий и организаций региона на «Доске Почета наставников России».