Министр здравоохранения Дагестана ответил на вопросы журналистов

Министр напомнил, что первый случай заражение Covid-19 был выявлен в республике 24 марта текущего года. Тогда федеральным центром было рекомендовано создать 0,5 коек на 1000 жителей, а в дальнейшем количество было увеличено до одной койки. «Учитывая, что численность Дагестана 3,1 млн человек, изначально мы должны были развернуть 1556 мест, далее увеличить до 3111 мест. Несмотря на рекомендации, на первом этапе мы развернули 2000 коек. Далее, в связи со сложившейся ситуацией, мы увеличили количестве до 9201. Параллельно велась работа по подводке кислорода, по лекарственному обеспечению», - рассказал Гаджиибрагимов. Говоря о ситуации на сегодняшний день, он подчеркнул, что сейчас в медучреждениях республики свободны более 1000 коек.

Более детально говоря о лекарственных препаратах, министр отметил, что запас был создан, но на пике распространения инфекции в больницы поступали в среднем 750 человек в сутки. «Это была колоссальная нагрузка на медицинские организации и персонал. По ходу мы занимались обучением медицинских работников. Нам пришлось перепрофилировать несколько республиканских организаций. […] . Нам действительно приходилось укладывать пациентов в коридорах. И созданные запасы, конечно, исчерпывались. Соответственно были проблемы в этом направлении. При этом, мы имели финансовые средства, но закупить препараты было большой проблемой», - рассказал глава ведомства.

На сегодняшний день, по словам министра, создан запас лекарственных препаратов по 56 наименованиям, в том числе по препарату «Актемра». Кроме того, созданы запасы СИЗов на 308 млн рублей. Также отвечая на вопрос о новомпротивовирусном препарате «Арепливир», Гаджиибрагимов подчеркнул, что в данный момент он не входит в состав льготных, но при необходимости на его покупку будут запрошены средства.

Далее министр рассказал о полученных республикой вакцин от коронавируса. На данный момент в регион поступили 42 дозы. «Для их транспортировки и хранения требуются особые условия. Сейчас мы закупили специальноехолодильное оборудование для этого. Когда поступит большая партия вакцины? Предполагаем, что в ноябре». На вопрос о том, планирует ли министр сам лично вакцинироваться, глава ведомства ответил положительно.

Также Гаджиибрагимов рассказал о работе построенных Минобороны РФ медицинских инфекционных центров. По его словам, все центры полноценно оснащены современным оборудованием. При этом, отметил министр, нет постоянного штата в учреждениях, только временный.

Прокомментировал министр и информационные нападки, которые сопровождали ведомство на протяжении всего периода пандемии: «Старался вообще не смотреть и не акцентировать свое внимание. Если на этом зацикливаться, можно было опустить руки. Конечно, это было неприятно. Особенно, когда коллеги практически круглые сутки работали».

Кроме того, Гаджиибрагимов добавил, что в период пандемии в аппарате министерства порядка 40% сотрудников также заболели коронавирусом.