Медучреждения Дагестана проводят обновление оборудования

«Так, новая медицинская техника закуплена и уже работает в Республиканском диагностическом центре. Арсенал медиков в конце прошлого года пополнил новый высокоточный 128-срезовый компьютерный томограф. Средства на его закупку были выделены из резервного фонда Правительства РФ. Еще одна новинка – современный аппарат МРТ закуплен уже за средства регионального бюджета.

В этом году Минздрав республики закупил для РДЦ также новый цифровой маммограф и пять современных аппаратов УЗИ. Современное оборудование позволяет проводить сложнейшие исследования для диагностики самых различных патологий в области акушерства и гинекологии, урологии, кардиологии», – отметили в пресс-службе.