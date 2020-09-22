ЗАМАНА - Медучреждения Дагестана проводят обновление оборудования

Медучреждения Дагестана проводят обновление оборудования

Автор
22 сентября, 2020. Вторник 16:17
Медучреждения Дагестана проводят обновление оборудования

В медицинских учреждениях Дагестана обновляется оборудование, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Минздрава РД.

Медучреждения Дагестана проводят обновление оборудования
Информация

«Так, новая медицинская техника закуплена и уже работает в Республиканском диагностическом центре. Арсенал медиков в конце прошлого года пополнил новый высокоточный 128-срезовый компьютерный томограф. Средства на его закупку были выделены из резервного фонда Правительства РФ. Еще одна новинка – современный аппарат МРТ закуплен уже за средства регионального бюджета. 

В этом году Минздрав республики закупил для РДЦ также новый цифровой маммограф и пять современных аппаратов УЗИ. Современное оборудование позволяет проводить сложнейшие исследования для диагностики самых различных патологий в области акушерства и гинекологии, урологии, кардиологии», – отметили в пресс-службе.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top