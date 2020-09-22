Расширенное заседание президиума дагестанского парламента состоялось в Махачкале

До начала обсуждения повестки дня сессии председатель Народного Собрания напомнил, что ранее Комитету по аграрной политике и природопользованию было дано поручение с выездом на место изучить ситуацию с вывозом мусора и отловом собак в Махачкале, а также проверить состояние набережной в Каспийске. «Были обращения от граждан, что не убирают мусор, нет освещения на набережных, не работают фонтаны и т.д. В ходе проверок было получено подтверждение этому, есть много фотоматериалов. Если по Махачкале глава еще где-то бывает, общается с людьми, выезжает в микрорайоны, то по Каспийску – тишина. Складывается такое ощущение, что население там не видит руководство города неделями, месяцами», – заявил Хизри Шихсаидов, подчеркнув при этом, что руководитель города или района обязательно должен общаться с людьми, чтобы знать, что происходит вокруг, потому что по бумагам очень часто «все гладко и хорошо».



В этой связи он обратил внимание парламентариев на необходимость принимать меры реагирования. «Это нужно для того, чтобы власть на местах оперативно реагировала на проблемы людей», – пояснил он.



Затем состоялось вручение наград медицинским работникам за самоотверженный труд и многолетнюю работу.



На очередной 49-й сессии дагестанского парламента планируется рассмотреть 36 вопросов. Среди них – законопроект «Об исполнении республиканского бюджета Республики Дагестан за 2019 год», который предполагается принять сразу в двух чтениях. Как пояснил председатель Комитета НС по бюджету, финансам и налогам Сейфулах Исаков, в целом документ признан соответствующим бюджетному законодательству, он широко обсуждался на публичных слушаниях с участием представителей регионального Правительства, экспертов и общественников. В ходе обсуждения, пояснил Исаков, были отмечены положительные и отрицательные результаты. В числе отрицательных – неосвоение значительных средств. В связи с этим профильным Комитетом подготовлен ряд рекомендаций, которые будут направлены всем заинтересованным сторонам.



Комментируя, Хизри Шихсаидов указал на недопустимость ситуации, когда из года в год допускаются системные ошибки: «Есть сроки и порядок, определенные законами, надо следовать им и требовать исполнения». Он напомнил, что до конца года осталось мало времени, поэтому необходимо активнее работать. «Изменения в подходах уже есть, мы в этом убедились на днях, посещая различные объекты, но успокаиваться нельзя», – подчеркнул спикер парламента.



Сразу в двух чтениях депутатам предстоит принять законопроект «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Дагестан за 2019 год». Как следует из документа, доходы Территориального фонда в 2019 году сформированы за счет поступлений субвенций из бюджета Федерального ФОМСа и составили свыше 31,4 млрд рублей. При этом расходы ТФОМСа превысили 30,6 млрд рублей.



На «сентябрьской» сессии депутатам предстоит рассмотреть во втором окончательном чтении законопроекты, в соответствии с которыми вносятся изменения в действующие Законы РД: «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан государственными полномочиями Республики Дагестан по организации проведения на территории Республики Дагестан мероприятий по отлову и содержанию животных без владельцев и о внесении изменений в Закон Республики Дагестан «О ветеринарии»; «О статусе депутата Народного Собрания Республики Дагестан»; «Об охране атмосферного воздуха в Республике Дагестан»; «Об охране и использовании объектов животного мира в Республике Дагестан»; «О мелиорации земель»; «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений в Республике Дагестан»; «О порядке осуществления регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Дагестан» и другие.



В первом чтении предлагается рассмотреть проекты законов, в соответствии с которыми вносятся изменения в Законы РД: «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и в статью 5 Закона Республики Дагестан «Об аварийно-спасательных службах Республики Дагестан»; «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Дагестан»; «О транспортном налоге»; «О профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании в Республике Дагестан»; «О порядке разработки республиканской и муниципальных программ развития торговли»; «О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Дагестан»; «Об образовании в Республике Дагестан»; «О защите прав ребенка в Республике Дагестан».



В первом чтении планируется также рассмотреть законопроекты: «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Дагестан»; «Об установлении случаев бесплатного предоставления копий технических паспортов, оценочной и иной документации и содержащихся в них сведений» и другие.



Сразу в двух чтениях предлагается принять изменения в Закон РД «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Дагестан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».



В двух чтениях планируется рассмотреть и законопроект «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Республике Дагестан на 2021 год для определения социальной доплаты к пенсии». В ходе обсуждения данного документа было отмечено, что величина прожиточного минимума пенсионера в каждом субъекте Российской Федерации устанавливается на соответствующий финансовый год законом субъекта РФ. В 2019 году величина прожиточного минимума в Дагестане составила более 8,6 тыс. рублей, в этом году предлагается оставить ее на уровне прошлого года.



Хизри Шихсаидов назвал неприемлемой ситуацию, когда пенсионеры вынуждены жить на такие небольшие средства: «Пенсионерам подняли пенсионный возраст, свирепствует пандемия коронавируса, рабочих мест стало мало и много чего еще. Надо думать о людях». Он предложил данный вопрос детально проработать с привлечением всех заинтересованных министерств и ведомств.



В ходе сессии планируется внести изменения в постановление Народного Собрания РД «О Примерном плане проведения «правительственного часа» на сессиях Народного Собрания Республики Дагестан в 2020 году». Кроме того, в рамках правительственного часа будет заслушана информация по теме «Мелиорация – стратегическое направление развития агропромышленного комплекса Дагестана».



Очередная парламентская сессия пройдет в этот четверг, 24 сентября, в 13 часов. При ее проведении будут соблюдены все меры санитарно-эпидемиологической безопасности.