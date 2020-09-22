В колледжах Дагестана реализуется программа противодействия идеологии экстремизма и терроризма

В образовательных организациях Дагестана реализуется Комплексный план противодействия идеологии терроризма в молодежной среде, сообщили информагентству в пресс-службе Минобрнауки РД.

Проводимые мероприятия организуются Министерством образования и науки РД совместно с Министерством по национальной политике и делам религий РД.

С целью профилактики распространения идеологии терроризма, формирования культуры межконфессионального и межнационального общения, а также привития молодым людям чувств патриотизма и стремления к самосовершенствованию в колледжах республики проводятся беседы антиэкстремистской и антитеррористической направленности.

Такие встречи уже прошли в Сельскохозяйственном колледже им. Шихсаидова, Профессионально-педагогическом колледже им. Расула Гамзатова, Колледже экономики и предпринимательства, Автомобильно-дорожном колледже, Техническом колледже им. Р.Н. Ашуралиева, Колледже машиностроения и сервиса им. С. Орджоникидзе и Колледже архитектуры и строительства.

В качестве экспертов перед студентами выступили сотрудник Минобрнауки РД Газимагомед Мухумагазиев, представители Миннаца РД Магомед Магомедов и Заур Уруджев, руководители отделов просвещения Муфтията РД по городам Буйнакску и Каспийску Али Султанов и Динислам Казимагомедов соответственно и председатель движения «Матери России РД» Таисия Магомедова.

В общей сложности участниками встреч стали около 700 учащихся и представителей руководства и педагогического состава учебных заведений республики, которые отметили очень интересный формат проведенных мероприятий и с удовольствием принимали активное участие, задавая интересующие их вопросы и высказывая свое мнение по тем или иным затронутым темам.