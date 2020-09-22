Дагестанцы приглашаются к участию в этническом фестивале культуры, музыки и искусства народов Большого Кавказа – «ФУНДУК»
- Автор Мадина
- 22 сентября, 2020. Вторник 14:41
31 октября 2020 года многофункциональный выставочный центр «МинводыЭКСПО», лейбл этнической музыки Кавказа «Kavkaz Music» и музыкальное издательство «Звук-М» организуют этнический фестиваль культуры, музыки и искусства народов Большого Кавказа – «ФУНДУК». Этнический Фестиваль представляет собой площадку, объединяющую представителей различных традиционных/этнических направлений искусства и творчества: народные танцы, музыка, театр, ремесла и прочее.
Фестивальная программа, включает:
1. Концертную программу.
2. Мастер-классы/интерактивы.
3. Деревню ремесел.
4. Народные подворья.
5. Арт-объекты и фотозоны / лаундж зоны.
Участники Фестиваля могут презентовать свой регион на Фестивале «ФУНДУК» в виде:
–подворий (стилизованных площадок, отражающих культурную,
историческую и творческую специфику субъекта СКФО);
–презентационной программы субъекта (выступления артистов,
мастеров, ремесленников и пр.);
–участников – представителей региона, заявивших себя в концертную
программу;
–размещения различных арт-объектов, отражающих суть и специфику
Северокавказского региона на площадке Фестиваля.
Масштабная культурная и творческая программа площадки,
привлечение профессионалов и любителей сферы традиционного творчества
и ремесел, яркая концертная программа, создадут уникальную атмосферу
теплого, национального праздника, как для гостей региона, так и для его
жителей.
Проведение Фестиваля призвано благоприятствовать развитию Северо-
Кавказского Федерального округа и содействовать
–повышению туристической привлекательности региона;
–улучшению имиджа региона, развитию бренда территории;
–укреплению братских отношений народов Большого Кавказа;
–приобщению большого количества людей к народной культуре, ее
сохранению, пониманию и тиражированию и др.