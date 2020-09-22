Дагестанцы приглашаются к участию в этническом фестивале культуры, музыки и искусства народов Большого Кавказа – «ФУНДУК»

31 октября 2020 года многофункциональный выставочный центр «МинводыЭКСПО», лейбл этнической музыки Кавказа «Kavkaz Music» и музыкальное издательство «Звук-М» организуют этнический фестиваль культуры, музыки и искусства народов Большого Кавказа – «ФУНДУК». Этнический Фестиваль представляет собой площадку, объединяющую представителей различных традиционных/этнических направлений искусства и творчества: народные танцы, музыка, театр, ремесла и прочее.

Фестивальная программа, включает:

1. Концертную программу.

2. Мастер-классы/интерактивы.

3. Деревню ремесел.

4. Народные подворья.

5. Арт-объекты и фотозоны / лаундж зоны.

Участники Фестиваля могут презентовать свой регион на Фестивале «ФУНДУК» в виде:

–подворий (стилизованных площадок, отражающих культурную,

историческую и творческую специфику субъекта СКФО);

–презентационной программы субъекта (выступления артистов,

мастеров, ремесленников и пр.);

–участников – представителей региона, заявивших себя в концертную

программу;

–размещения различных арт-объектов, отражающих суть и специфику

Северокавказского региона на площадке Фестиваля.

Масштабная культурная и творческая программа площадки,

привлечение профессионалов и любителей сферы традиционного творчества

и ремесел, яркая концертная программа, создадут уникальную атмосферу

теплого, национального праздника, как для гостей региона, так и для его

жителей.

Проведение Фестиваля призвано благоприятствовать развитию Северо-

Кавказского Федерального округа и содействовать

–повышению туристической привлекательности региона;

–улучшению имиджа региона, развитию бренда территории;

–укреплению братских отношений народов Большого Кавказа;

–приобщению большого количества людей к народной культуре, ее

сохранению, пониманию и тиражированию и др.