ЗАМАНА - VIII Конгресс мусульманских общин Северного Кавказа

VIII Конгресс мусульманских общин Северного Кавказа

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22 сентября, 2020. Вторник 14:38

В Дагестане 23 сентября пройдет VIII Конгресс мусульманских общин Северного Кавказа, посвященный проблемам сохранения мира и стабильности в обществе, противодействия идеологии терроризма, в том числе среди мигрантов.

VIII Конгресс мусульманских общин Северного Кавказа
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В конгрессе планируется участие руководства республики, представителей органов государственной и муниципальной власти Дагестана, АТК в РД, муфтиев республик Северо-Кавказского федерального округа, общественных и религиозных деятелей.

Участники мероприятия поделятся накопленным опытом в решении проблем современного общества и обсудят пути сотрудничества, в частности, с институтами государственной власти, по укреплению мира и стабильности в Северо-Кавказском федеральном округе, духовно-нравственному воспитанию молодежи, профилактике идеологии терроризма и экстремизма.

Данное мероприятие проводится в рамках реализации государственной программы РД «Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан» на 2018-2020 годы.

Дата и время проведения: 23 сентября 2020 года

 

 
Место проведения: г. Махачкала, пл. Ленина, 2, ГБУ РД «Дом дружбы», конференц-зал, 2 этаж

 

 

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