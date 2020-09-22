В конгрессе планируется участие руководства республики, представителей органов государственной и муниципальной власти Дагестана, АТК в РД, муфтиев республик Северо-Кавказского федерального округа, общественных и религиозных деятелей.
Участники мероприятия поделятся накопленным опытом в решении проблем современного общества и обсудят пути сотрудничества, в частности, с институтами государственной власти, по укреплению мира и стабильности в Северо-Кавказском федеральном округе, духовно-нравственному воспитанию молодежи, профилактике идеологии терроризма и экстремизма.
Данное мероприятие проводится в рамках реализации государственной программы РД «Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан» на 2018-2020 годы.
|Дата и время проведения:
|23 сентября 2020 года
|Место проведения:
|г. Махачкала, пл. Ленина, 2, ГБУ РД «Дом дружбы», конференц-зал, 2 этаж
Ответственное лицо по взаимодействию со СМИ:
+7 960 412-76-85 Гуризада Камалова.
E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.