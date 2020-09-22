VIII Конгресс мусульманских общин Северного Кавказа

В Дагестане 23 сентября пройдет VIII Конгресс мусульманских общин Северного Кавказа, посвященный проблемам сохранения мира и стабильности в обществе, противодействия идеологии терроризма, в том числе среди мигрантов.

В конгрессе планируется участие руководства республики, представителей органов государственной и муниципальной власти Дагестана, АТК в РД, муфтиев республик Северо-Кавказского федерального округа, общественных и религиозных деятелей.

Участники мероприятия поделятся накопленным опытом в решении проблем современного общества и обсудят пути сотрудничества, в частности, с институтами государственной власти, по укреплению мира и стабильности в Северо-Кавказском федеральном округе, духовно-нравственному воспитанию молодежи, профилактике идеологии терроризма и экстремизма.

Данное мероприятие проводится в рамках реализации государственной программы РД «Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан» на 2018-2020 годы.