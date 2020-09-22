Службы занятости Дагестана в рамках Госпрограммы трудоустраивают школьников

Министерство труда и социального развития Дагестана реализует программу по трудоустройству учеников старших классов в период летних каникул и в свободное от учебы время. Так в рамках программы центр занятости Минтруда Дагестана в Сулейман-Стальском районе, привлёк к сбору винограда 30 учеников Зизигской средней школы.

Мальчики и девочки после уроков ежедневно с начала сезона, собирают виноград различных сортов. Винный сорт отправится на переработку в Дербентский завод игристых вин, столовые сорта на рынки и в различные регионы России.

Госпрограмма по трудоустройству предусматривает обеспечение временной занятости несовершеннолетних граждан на период каникул. Таким образом, ребята и девушки, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, приобщаются к труду, имеют возможность пройти профессиональное обучение и трудоустроится. Кроме этого, осуществляется ряд других мероприятий, оказание материальной помощи, профилактические беседы, индивидуальные и групповые консультации специалистов.

- «В этом году, несмотря на ограничительные меры связанные с пандемией, муниципалитеты достаточно активно занимались трудоустройством старшеклассников. Около 4 с половиной тыс детей были трудоустроены на временные работы. Это как правило ремонт детских площадок, сбор винограда, абрикосов, персиков, впереди ещё предстоит сбор шиповника»- пояснила Министр труда и социального развития РД Изумруд Мугутдинова.

В Дагестане программа по трудоустройству учеников старших классов проходит уже 7 лет, для реализации в текущем году из республиканского бюджета предусмотрено более 650 тыс рублей.

Особенно активно молодёжь подключилась к проекту на сельской местности. Ребятам нравится собирать урожай, для большинства из них, это вполне обычное дело.