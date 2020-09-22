Стартовала регистрация на участие в форуме «Поколение ZОЖ»

С 26 по 27 сентября на платформе Вконтакте в сообществе «Поколение ZОЖ» пройдет первый онлайн-форум, посвященный здоровому образу жизни. Его организаторами выступают Министерство здравоохранения РФ, Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», Министерство по делам молодежи Республики Дагестан, Федеральное агентство по делам молодежи и АНО «Национальные приоритеты».

В рамках форума будут обсуждены вопросы введения в коллективе моды на ЗОЖ, создание «Штабов здоровья», реализации Национального проекта «Демография», а также пройдут мастер-классы, круглые столы, лекции, зарядки и воркшопы. Старт форуму будет дан в Дагестанском государственном медицинском университете.

«Этот форум мы проводим уже второй год. Он объединят всех, кто интересуется здоровым образом жизни и готов его развивать. В этом году участниками могут стать тысячи человек, благодаря своему формату он доступен каждому. Форум «Поколение ZОЖ» соберет в себе всю необходимую информацию для того, чтобы стать отправной точкой ведения здорового образа жизни для многих участников», – рассказал председатель Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Павел Савчук.

Регистрация на участие в мероприятии проходит на сайте поколениезож.рф в срок до 25 сентября. Также на сайте форума опубликована дополнительная информация о мероприятии и его программа.

Для дагестанских участников форум пройдет в оффлайн и онлайн форматах. Для участия в оффлайн формате необходимо пройти регистрацию на платформе АИС «Молодежь России».