Спикер парламента Хизри Шихсаидов оценил качество капремонта многоквартирных домов Махачкалы

В сопровождении министра строительства и ЖКХ Малика Баглиева и руководителя Фонда капремонта Магомеда Алиева, спикер парламента посетил дом по улице Богатырева, 11 «А», в котором по программе капремонта были обновлены лифт и кровля. Хизри Шихсаидов лично убедился в качестве проведенных работ, опробовал работу нового лифтового оборудования, и оценил состояние новой кровли. Как сообщил глава Минстроя Малик Баглиев, установленные лифты произведены на Кизлярском электроаппаратном заводе, они отвечают всем требованиям безопасности и ГОСТам, а в текущем году программой капремонта предусмотрено заменить 122 лифтового оборудования в 40 многоквартирных домах. Кроме того, спикер посетил многоквартирный дом по адресу Тихонова (Набережная), 43, в котором были обновлены фасадные стены и кровля. Побеседовав с жильцами дома, Хизри Шихсаидов резюмировал – капремонт проведен на высоком уровне. Он выразил благодарность всем, кто причастен к этой работе и отметил, что именно программа капремонта на сегодняшний день непосредственно влияет на качество проживания жителей многоквартирных домов республики. Отдельно были обсуждены вопросы внедрения единого платежного документа как основного фактора, влияющего на собираемость взносов. «Программа не может существовать без регулярных платежей взносов, поэтому важно исполнять свой гражданский долг. В конечном счете мы получаем такие красивые и ухоженные дома, что в целом сказывается на привлекательности республики», — заявил председатель парламента республики.