ЗАМАНА - Полотна времён Великой Отечественной войны «оживут» в Историческом парке

Полотна времён Великой Отечественной войны «оживут» в Историческом парке

Автор
21 сентября, 2020. Понедельник 19:27
Полотна времён Великой Отечественной войны «оживут» в Историческом парке

1 октября в Историческом парке Махачкалы состоится торжественное открытие мультимедийной выставки «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве». Об этом сообщается на официальном сайте проекта «Россия – Моя история».

Полотна времён Великой Отечественной войны «оживут» в Историческом парке
Информация

Отмечается, что выставка проходит в 23 регионах страны от Москвы и Южно-Сахалинска в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и проведения Года памяти и славы в России.

Организаторами экспозиции стали Ассоциация исторических парков «Россия — Моя история» при поддержке Министерства культуры РФ, при участии Российского военно-исторического общества. Перед тем как предстать на суд зрителя, амбициозный проект готовился более года. Чтобы собрать такое количество полотен, было задействовано 45 музеев страны.

 

«Это первая по своей концепции и масштабу мультимедийная выставка. Экспозиция включает в себя более 200 картин отечественных художников XX века. Создатели выставки оцифровали полотна, оживили их и внедрили спецэффекты. Вместо статичного изображения посетители смогут увидеть самостоятельные мини-новеллы, герои картин будут оживать прямо на глазах. Такого рода выставок в Дагестане не было. Мы ожидаем большой интерес к экспозиции» - рассказал директор Исторического парка Махачкалы.

 

Тимур Велиханов также добавил, что первые три дня посетить экспозицию можно будет бесплатно.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top