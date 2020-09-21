Полотна времён Великой Отечественной войны «оживут» в Историческом парке

1 октября в Историческом парке Махачкалы состоится торжественное открытие мультимедийной выставки «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве». Об этом сообщается на официальном сайте проекта «Россия – Моя история».

Отмечается, что выставка проходит в 23 регионах страны от Москвы и Южно-Сахалинска в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и проведения Года памяти и славы в России.

Организаторами экспозиции стали Ассоциация исторических парков «Россия — Моя история» при поддержке Министерства культуры РФ, при участии Российского военно-исторического общества. Перед тем как предстать на суд зрителя, амбициозный проект готовился более года. Чтобы собрать такое количество полотен, было задействовано 45 музеев страны.

«Это первая по своей концепции и масштабу мультимедийная выставка. Экспозиция включает в себя более 200 картин отечественных художников XX века. Создатели выставки оцифровали полотна, оживили их и внедрили спецэффекты. Вместо статичного изображения посетители смогут увидеть самостоятельные мини-новеллы, герои картин будут оживать прямо на глазах. Такого рода выставок в Дагестане не было. Мы ожидаем большой интерес к экспозиции» - рассказал директор Исторического парка Махачкалы.

Тимур Велиханов также добавил, что первые три дня посетить экспозицию можно будет бесплатно.