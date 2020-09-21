Школьники Дагестана пройдут обучение по новой концепции в оздоровительно-образовательном центре «Солнечный берег»

В рамках в новой концепции в центре внедрены новые образовательные программы по линии образования и оздоровления детей. «Солнечный берег собирает друзей» — так называется онлайн-смена, которая началась 10 сентября. Новый формат общения дает возможность интересных встреч и событий даже на расстоянии. На две недели школьники из Чародинского, Ахвахского, Дахадаевского, Курахского, Новолакского, Шамильского, Цунтинского районов и города Южно-Сухокумск окунуться в мир неформального общения и творческих мероприятий. Увлекательное путешествие в мир знаний, отдыха и развлечений, новые друзья, конкурсы, игры, подарки – все это и многое другое включено в программу смены. В конце смены школы и родители получат благодарственные письма, а все дети — грамоты и сертификаты. Ну и, конечно, самые активные участники получат путевку в лагерь на летнюю смену и другие призы.