ЗАМАНА - Школьники Дагестана пройдут обучение по новой концепции в оздоровительно-образовательном центре «Солнечный берег»

Школьники Дагестана пройдут обучение по новой концепции в оздоровительно-образовательном центре «Солнечный берег»

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21 сентября, 2020. Понедельник 19:22
Школьники Дагестана пройдут обучение по новой концепции в оздоровительно-образовательном центре «Солнечный берег»

В Дагестане возобновил свою работу детский образовательный и оздоровительный центр «Солнечный берег».

Школьники Дагестана пройдут обучение по новой концепции в оздоровительно-образовательном центре «Солнечный берег»
Информация

В рамках в новой концепции в центре внедрены новые образовательные программы по линии образования и оздоровления детей. «Солнечный берег собирает друзей» — так называется онлайн-смена, которая началась 10 сентября. Новый формат общения дает возможность интересных  встреч и событий даже на расстоянии. На две недели  школьники  из Чародинского, Ахвахского, Дахадаевского, Курахского, Новолакского, Шамильского, Цунтинского районов и города Южно-Сухокумск окунуться в мир неформального общения и творческих мероприятий.   Увлекательное путешествие в мир знаний, отдыха и развлечений, новые друзья, конкурсы, игры, подарки – все это и многое другое включено в программу смены. В конце смены школы и родители получат благодарственные письма, а все дети —  грамоты и сертификаты. Ну и, конечно, самые активные участники получат путевку в  лагерь на летнюю смену и другие призы.

 

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