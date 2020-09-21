Активисты призывают поддержать дербентский платан на Всероссийском конкурсе памятников природы

Он растет вблизи древней Джума-мечети в Дербенте. Как отмечают авторы и заявители, огромные корни дерева создают сейсмоустойчивость и тем самым защищают здание Джума-мечети от землетрясений. Кроме того, корни выкачивают влагу из недр земли и этим поддерживают в сухом состоянии стены и фундамент мечети. Благодаря этому здание Джума-мечети продержалось без капитального ремонта уже около трех столетий. Сам конкурс стартовал 1 мая и с этого момента участник из Дагестана активно набрал большое количество голосов. Чтобы проголосовать за тот или иной объекты нужно зайти на сайт конкурса и не чаще 1 раза в сутки выбрать понравившееся дерево. Всего в финальный этап конкурса прошло 12 претендентов. Участники, представляющие Дагестан, обращаются за поддержкой и просят поддержать и проголосовать за дербентский платан.