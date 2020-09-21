Сегодня, 19 сентября, в Каспийске состоялось обсуждение пилотного проекта Комплексного решения вопросов подготовки специалистов и обеспечения трудоустройства выпускников в сфере строительства.

Мероприятие прошло на площадке застройщика «ООО Стройситихолдинг» с участием зампредседателя Правительства-министра образования и науки РД Уммупазиль Омаровой, министра экономики и территориального развития РД Гаджи Султанова, министра труда и соцразвития Изумруд Мугутдиновой, и.о. главы администрации Каспийска Загирбека Таибова, представителей Минстроя РД, руководство Колледжа строительства и дизайна г.Махачкала и Колледжа архитектуры и строительства г.Каспийск.

Ранее Минэкономразвития Дагестана в ходе формирования прогноза потребностей республиканского рынка труда обозначило нехватку специалистов в направлении «техника и технология строительства». Было принято решение проработать вопрос привлечения студентов средних специальных учреждений к прохождению практики с перспективой дальнейшего трудоустройства у крупных застройщиков. Одним из первых проявил готовность включиться в эту работу гендиректор ООО «Стройситихолдинг» Абдулвахид Джаватов.

В первую очередь межведомственная делегация посетила одну из стройплощадок города. Опытные строители показали студентам мастер-класс, а также рассказали об особенностях работы и перспективах профессии.

Далее состоялось совещание, где были обсуждены вопросы реализации обозначенной инициативы и рассмотрены предложения от застройщиков и руководителей образовательных учреждений.

Как отметила Уммупазиль Омарова, в настоящее время в республике наблюдается строительный бум, при этом остро стоит вопрос подготовки специалистов для этой отрасли.

«Предложенная Минэкономразвития и администрацией Каспийска инициатива станет хорошим опытом и Минобрнауки очень заинтересовано в её реализации. Для нас важно, чтобы выпускники вузов и ссузов работали по специальности.

Что касается проекта, здесь необходимо проработать вопросы оплаты труда студентам при прохождении производственной практики. Следующий вопрос – стимулирование студентов дополнительными стипендиями за счет стипендиального фонда, здесь же нужно оценить возможности внебюджетных фондов колледжей. При этом все должно быть организовано по закону»,- отметила Уммупазиль Омарова.

Готовность поддержать пилотный проект выразила и Изумруд Мугутдинова. Говоря о формах поддержки, она назвала возможности предоставления стимулирующих выплат и дополнительного образования работников. Она также призвала работодателей плотнее взаимодействовать с Центрами занятости населения, которые напрямую работают с безработными, среди которых немало специалистов в сфере строительства.

Гаджи Султанов, в свою очередь, отметил, что ситуация на рынке труда требует оперативных решений. Он рассказал о проведенной по поручению Главы РД Владимира Васильева совместно с органами власти работы по актуализации прогноза потребностей на рынке труда, в том числе в рабочих специальностях:

«По итогам этой работы установлено, что потребность рынка труда республики в специалистах со средним специальным образованием составляет более 9 тысяч, из них более 3 тысяч - по направлению «техника и технология строительства».

Говоря о реализации инициативы, глава Минэкономразвития обозначил необходимость выработки мер для повышения мотивации абитуриентов к поступлению на эти специальности, популяризации рабочих профессий. Еще одна задача – наладить коммуникацию между всеми заинтересованными сторонами – отраслевыми органами исполнительной власти, колледжами, предпринимателями.

«Кроме того, предлагаю пересмотреть прогноз потребностей в сфере строительства в разрезе каждой специальности - бетонщик, каменщик, маляр и так далее. При необходимости внести соответствующие коррективы. Также предстоит поработать над возможностями поддержки представителей строительного бизнеса, которые работают «в белую».

Совместно с предпринимателями и заинтересованными органами власти мы выработаем системные меры с возможностью их закрепления конкретными нормативными правовыми актами. Это должны быть не разовые решения, а налаженный работающий механизм, который позволит изменить ситуацию на рынке труда и обеспечить людей работой. Проработанное предложение будет представлено руководству республики», - резюмировал Султанов.

Представитель компании-застройщика Абдулвахид Джаватов заявил, что готов работать со студентами и оказать помощь не только в прохождении ими практики, но в дальнейшем трудоустройстве. Джаватов привел в пример нескольких своих работников, которые были приняты на работу без должной подготовки, а сегодня стали профессионалами высокого класса.

В рамках обсуждения также были предложены различные формы мер поддержки учащихся, в том числе в части организации горячего питания, повышения стипендий, иных вариантов материального стимулирования.

По итогам обсуждения принято решение совместно выработать механизм реализации проекта с учетом всех озвученных мнений и предложений.