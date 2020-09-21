В субботу, 19 сентября, Председатель Правительства Дагестана Артём Здунов с рабочей поездкой посетил Сергокалинский район.

Здесь он, прежде всего, проверил ход реализации мероприятий по строительству новых сейсмостойких объектов в рамках государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на территории Республики Дагестан.

В частности, премьер-министр региона в сопровождении своего заместителя Инсафа Хайруллина, министра строительства и ЖКХ РД Малика Баглиева, главы муниципального образования Магомеда Омарова посмотрел, как идет строительство детского сада на 35 мест в с. Ванашимахи.

Ввести его в эксплуатацию планируется в 1 квартале 2021 года. Однако работы на объекте ведутся с опережением графика – уже сейчас завершается внутренняя отделка, а также обустройство внутренних инженерных сетей и кровли. Осуществляется прием заявок на поставку оборудования, и уже в этом месяце будет проведен аукцион. В этой части Артём Здунов в очередной раз напомнил ответственным за сдачу соцобъекта, что в приоритете при закупке оборудования должна быть местная продукция: сегодня, убежден премьер-министр, дагестанские производители могут и выпускают практически все, причем хорошего качества. Немаловажно при этом и наличие в дальнейшем обслуживания этого оборудования в процессе его эксплуатации.

«Так как большой объем строительства уже выполнен, думаю, не стоит затягивать с завершением и запуском объекта. Тем более что люди ждут этого, и детский сад сможет полностью закрыть потребность села в дошкольных учреждениях. Работы здесь осталось на месяц. Завершайте. У вас есть возможности это сделать и подарить району красивый детский сад», - призвал исполнителей заказа Здунов. Минстрою республики он поручил держать эти вопросы под жестким контролем и довести строительную готовность к концу года до 100%.

По этой же программе, нацеленной на обеспечение сейсмоустойчивости территорий, строится и детский сад на 40 мест в с. Кадиркент, со сдачей которого в установленные сроки проблем также не возникает.

По ходу осмотра премьер-министр республики обговорил с главой муниципального образования вопрос будущего строительства детского дошкольного учреждения и в с.Сергокала, где в очереди в детский сад стоят почти 500 детей.

«В с. Ванашимахи в очереди стоит 17 детей, а строим садик на 35, то есть с запасом. А вот в райцентре есть реальная проблема. Будем подключать Минимущество региона и решать вопрос с отведением земли под строительство детского сада. Потому что самый большой вопрос сегодня в Дагестане – найти участок, который бы отвечал нормативам», - подчеркнул Здунов.

Уже в райцентре муниципалитета посмотрел Председатель Правительства региона и как работает сергокалинский МФЦ. Артём Здунов напомнил сотрудникам о необходимости соблюдения масочного режима и пожелал им успешного выполнения стоящих перед многофункциональным центром задач. Прошелся премьер и по центральному парку Сергокалы, который совсем недавно был благоустроен по программе «Формирование комфортной городской среды».

«По комфортной среде, парковой инфраструктуре район очень хорошо продвинулся. То, что увековечивают память героев, заслуженных тружеников – это очень важно, прежде всего, для молодежи», - прокомментировал премьер.