В настоящее время в Дагестане активными темпами ведется строительство социальных объектов как в рамках федеральных, так и региональных программ.

И, пожалуй, самые востребованные из них на сегодняшний день – школы и детские сады. С целью лично посмотреть, как возводятся объекты образования в республике, премьер-министр Дагестана Артём Здунов посетил сегодня, 19 сентября, Кайтагский район.

Здесь, в селении Баршамай, где проживает чуть больше 3 тысяч населения, с этого года ведется строительство среднего образовательного учреждения на 360 ученических мест.

На сегодня на объекте завершены работы по заливке ленточного фундамента, стен цокольного этажа, а также между двумя блоками. Готовность объекта – 40 %. В этом году строители завершат возведение трех этажей и кровлю. Ввод его в эксплуатацию запланирован на 2021 год.

Пообщавшись со строителями, премьер убедился, что рабочей силы на объекте достаточно, при этом оценил и привлечение к работам местных специалистов, проживающих непосредственно в муниципалитете. Такая практика, уверен Здунов, должна применяться повсеместно в республике.

Что касается школы, то, по словам главы района Алима Темирбулатова, она обязательно станет образцовой: помимо основного учебного корпуса, на довольно большой территории, отведенной под образовательное учреждение, появится и целый комплекс спортивных сооружений для каждой возрастной группы школьников и по интересам. В том числе планируется построить волейбольную, баскетбольную, гандбольную и другие площадки. Кроме того, будет организована и зона отдыха для детей.

В ходе осмотра стройки Артём Здунов уточнил детали, связанные с подведением всех необходимых коммуникаций, а также обратил внимание на близлежащее здание ФАПа, стена которого, смотрящая на будущий школьный двор, требует укрепления. Как сообщил глава муниципалитета, подпорные стены вокруг школы уже частично возведены, работы будут продолжены.

Вблизи со школой Артём Здунов заглянул также и в новый Дом культуры с.Баршамай. До сих пор свой досуг сельчане проводили в небольшом приспособленном помещении, а с декабря прошлого года у жителей появилась возможность организовывать мероприятия в современном и просторном зале на 300 мест, оборудованном всей необходимой для учреждения культуры техникой.

Помимо этого, в Баршамае появится и дошкольное учреждение. Строительные работы по возведению детсада на 120 мест начаты в этом году. Однако по ряду причин, прежде всего, связанных с ограничительными мероприятиями во время пандемии, произошло отставание от графика.

В разговоре с премьер-министром республики застройщики пообещали набрать обороты и завершить дело в срок. Глава дагестанского кабмина поручил в этой связи Минстрою республики, учитывая, что проблем с финансированием строительства нет, взять на особый контроль объект. «В ваших интересах ускорить темпы, чтобы вовремя получить деньги за выполненные работы и выдать их рабочим», - обратился к подрядчикам Здунов.

«Сейчас есть все возможности до конца года объекты сдать. Мы выезжали месяц назад, делали замечания, строительные организации все поправили. Поэтому осталось только работать и вводить объекты в строй», - прокомментировал премьер-министр осмотр.