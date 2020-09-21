«Судно уже начало свой переход с Балтийского моря. Всего с этой осени на Каспии будут вести промысел 22 корабля. На большее количество рыбный порт не рассчитан. Таким образом рыбопромысловый флот республики можно считать полностью возрожденным», – говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что все мероприятия проведены исключительно за счет частных инвестиций без привлечения бюджетных средств. Вся добываемая килька будет перерабатываться на территории республики. В Дагестане уже этой осенью мощности по первичной переработке кильки будут достигать 75 000 тонн в год. «На следующий год инвесторами запланированы мероприятия по созданию мощностей по глубокой переработки кильки, а также строительству дополнительной портовой инфраструктуры и причалов», – рассказал собеседник агентства.
Рыбопромысловый флот Дагестана пополнится еще одним судном
- Автор Мадина
- 21 сентября, 2020. Понедельник 15:13
Построенное в Норвегии и приобретенное Дагестанской компанией ООО «За Родину – Каспий» судно «Римфорс» будет вести промысел кильки на Каспии уже через месяц, сообщили информагентству в пресс-службе Минприроды РД.
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