Рыбопромысловый флот Дагестана пополнится еще одним судном

«Судно уже начало свой переход с Балтийского моря. Всего с этой осени на Каспии будут вести промысел 22 корабля. На большее количество рыбный порт не рассчитан. Таким образом рыбопромысловый флот республики можно считать полностью возрожденным», – говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что все мероприятия проведены исключительно за счет частных инвестиций без привлечения бюджетных средств. Вся добываемая килька будет перерабатываться на территории республики. В Дагестане уже этой осенью мощности по первичной переработке кильки будут достигать 75 000 тонн в год. «На следующий год инвесторами запланированы мероприятия по созданию мощностей по глубокой переработки кильки, а также строительству дополнительной портовой инфраструктуры и причалов», – рассказал собеседник агентства.