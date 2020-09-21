Рестораны Махачкалы проинспектировали на исполнение санитарно-эпидемиологических требований

В состав комиссии вошли министр промышленности и торговали республики Батыр Эмеев, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РД Мурад Далгатов и руководитель региональной Ассоциации рестораторов Мурад Мустафаев.

Мероприятие проходило по поручению руководства республики в целях недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Всего на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических требований было проинспектировано более 20 ресторанов. Помимо обхода, была проведена разъяснительная работа в Ассоциации с руководителями 45 ресторанов.

«Благодаря комплексу принятых мер, санитарно-эпидемиологическая ситуация в регионе стабилизируется. Растет число выздоровевших, но заболевших тоже немало, при этом чрезвычайно важно неукоснительно исполнять все предписания: контролировать соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и норм. Сегодня мы увидели, что практически во всех ресторанах достаточное количество дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты, есть метки дистанцирования, рециркуляторы воздуха, бесконтактные автоматы для дезинфекции рук, разработан режим уборки, внедрен “входной фильтр”, а весь персонал носит маски.

Примечательно, что многие рестораны создали бесконтактное меню, которые представлены в ресторанах в виде напечатанного QR-кода. Посетитель видит распечатанный QR-код на столе и сканирует его с помощью обычной телефонной камеры. Затем открывается сайт ресторана, где можно посмотреть все позиции, которые присутствуют в меню. Я считаю, что за бесконтактными системами – будущее, потому что это очень удобно, и в сегодняшний реалиях – безопасно», – прокомментировал Батыр Эмеев.

Он также добавил, что тем, кто недостаточно выполняет требования Роспотребнадзора, выданы предписания и сделаны замечания.

Напомним, предприятия общественного питания в регионе были закрыты для посещений три месяца, они обслуживали клиентов только на вынос. Всего на сегодня в этой сфере работает свыше 7 тыс. дагестанцев.