ЗАМАНА - Школьница из Дагестана стала бронзовым призёром финала WorldSkills Russia 2020

Школьница из Дагестана стала бронзовым призёром финала WorldSkills Russia 2020

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21 сентября, 2020. Понедельник 09:27
Школьница из Дагестана стала бронзовым призёром финала WorldSkills Russia 2020

Учащаяся школы №60 Махачкалы Наида Асадуллаева заняла третье место в финале VIII Национального чемпионата WorldSkills Russia 2020 в компетенции «Медицинский и социальный уход».

Школьница из Дагестана стала бронзовым призёром финала WorldSkills Russia 2020
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 Отметим, что в региональном этапе соревнований Наида показала лучшие результаты и вышла в финал. Готовиться к чемпионату ей помогала эксперт в данной компетенции преподаватель Медицинского колледжа ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава РФ Мадина Нурутдинова. Важно также отметить, что уже двое представителей Республики Дагестан заняли призовые места на данном этапе конкурсных соревнований в финале Worldskills Russia. В 2019 году в призёрши стал только один участник из региона.

 

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