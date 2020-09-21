Школьница из Дагестана стала бронзовым призёром финала WorldSkills Russia 2020

Отметим, что в региональном этапе соревнований Наида показала лучшие результаты и вышла в финал. Готовиться к чемпионату ей помогала эксперт в данной компетенции преподаватель Медицинского колледжа ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава РФ Мадина Нурутдинова. Важно также отметить, что уже двое представителей Республики Дагестан заняли призовые места на данном этапе конкурсных соревнований в финале Worldskills Russia. В 2019 году в призёрши стал только один участник из региона.