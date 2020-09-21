Во Всероссийском конкурсе «Семья года 2020» победителями стали 89 семей. Отметим, что всего в нем участие приняли порядка 3 тысяч семей со всей России.

Победителя определяли в онлайн-режиме по таким критериям, как портфолио, визитные карточки, а также активное участие в социальной жизни родного края. Больше всего участников в конкурсе было из Омской, Новосибирской и Липецкой областей.

Отметим, что организаторами «Семьи года» являются Минтруда РФ и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Проводится конкурс уже в 5-й раз.

Как сообщил заместитель председателя Организационного комитета «Семьи года» Алексей Вовченко, в этом году конкурс проходил впервые в онлайн-режиме из-за эпидемиологической ситуации в стране. Его участники соревновались в 5 номинациях: «Сельская семья», «Семья - хранитель традиций», «Золотая семья», «Многодетная семья» и «Молодая семья».