Дагестанская семья стала победителем конкурса «Семья года»
- Автор Мадина
- 21 сентября, 2020. Понедельник 09:22
Дагестанская семья Шахбан и Зухра Саидовы стали одними из победителей во Всероссийском конкурсе «Семья года 2020». Участвовали Саидовы в конкурсе по номинации «Многодетная семья».
Данный конкурс проводится с целью популяризации семейных ценностей, ведения активного образа жизни, увеличения рождаемости, формирования мотивации граждан к физическому развитию и внимания к своему здоровью.
Ранее издание «Зори Табасарана» сообщало, что в конкурсе победителями стали 89 семей из трех тысяч участвовавших. От Дагестана в «Семье года 2020» участвовало 5 конкурсантов. Семьи-участники и семьи-победители наградят дипломами конкурса и свидетельствами об участии, а финалистам будут вручены памятные подарки.
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