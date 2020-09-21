Дагестанская семья Шахбан и Зухра Саидовы стали одними из победителей во Всероссийском конкурсе «Семья года 2020». Участвовали Саидовы в конкурсе по номинации «Многодетная семья».

Данный конкурс проводится с целью популяризации семейных ценностей, ведения активного образа жизни, увеличения рождаемости, формирования мотивации граждан к физическому развитию и внимания к своему здоровью.

Ранее издание «Зори Табасарана» сообщало, что в конкурсе победителями стали 89 семей из трех тысяч участвовавших. От Дагестана в «Семье года 2020» участвовало 5 конкурсантов. Семьи-участники и семьи-победители наградят дипломами конкурса и свидетельствами об участии, а финалистам будут вручены памятные подарки.