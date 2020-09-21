ЗАМАНА - Дагестанская семья стала победителем конкурса «Семья года»

Дагестанская семья стала победителем конкурса «Семья года»

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21 сентября, 2020. Понедельник 09:22
Дагестанская семья стала победителем конкурса «Семья года»

Дагестанская семья Шахбан и Зухра Саидовы стали одними из победителей во Всероссийском конкурсе «Семья года 2020». Участвовали Саидовы в конкурсе по номинации «Многодетная семья». 

Дагестанская семья стала победителем конкурса «Семья года»
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 Данный конкурс проводится с целью популяризации семейных ценностей, ведения активного образа жизни, увеличения рождаемости, формирования мотивации граждан к физическому развитию и внимания к своему здоровью.

Ранее издание «Зори Табасарана» сообщало, что в конкурсе победителями стали 89 семей из трех тысяч участвовавших. От Дагестана в «Семье года 2020» участвовало 5 конкурсантов. Семьи-участники и семьи-победители наградят дипломами конкурса и свидетельствами об участии, а финалистам будут вручены памятные подарки.

 

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