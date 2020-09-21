«Вахту Героев» приняли в филиале ДГУ в Дербенте

В филиале Дагестанского государственного университета в Дербенте Герои РФ, прибывшие в Дагестан в рамках проекта Министерства по национальной политике и делам религий республики «Вахта Героев», стали участниками мероприятий, посвященных Дню единства народов Дагестана.

Как сообщили информагентству в пресс-службе Миннаца Дагестана, гостей праздника ознакомили с развернувшимися на территории филиала национальными подворьями, демонстрирующими традиционный быт, культуру и кухню народов, проживающих на территории республики.

В рамках праздничной программы студенты и преподаватели вуза исполнили танцы, песни, прочитали стихи собственного сочинения о единстве и силе Дагестана.

Ключевым мероприятием празднования Дня единства народов Дагестана стала республиканская научно-практическая конференция «Единство народов Дагестана как причина провала завоевательных планов Надир-шаха».

Выступая перед собравшимися, Герои Российской Федерации Эдуард Цеев и Вадим Петухов поблагодарили организаторов мероприятия за оказанное гостеприимство и пожелали успехов участникам конференции.

С докладами по теме конференции выступили министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов, доцент кафедры отечественной истории ДГУ, к.и.н. Мурад Гаджимурадов, заместитель директора по учебной работе Рамис Гашимов и другие.

В ведомстве отметили, что в ходе конференции отличившимся сотрудникам и студентам-активистам филиала ДГУ в Дербенте были вручены грамоты от Министерства по национальной политике и делам религий Дагестана.