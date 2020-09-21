Участники проекта «Вахта Героев» встретились с представителями волонтерских, молодежных, военно-патриотических организаций Дагестана

В Доме дружбы состоялась встреча участников проекта Министерства по национальной политике и делам религий Дагестана «Вахта Героев» с представителями волонтерских, молодежных, военно-патриотических организаций и СМИ Республики Дагестан. Об этом сообщили информагентству в пресс-службе Миннаца РД.

В мероприятии приняли участие глава Миннаца Дагестана Энрик Муслимов, председатель Союза женщин Дагестана Интизар Мамутаева, руководитель Дагестанского отделения «Матери России» Таиса Магомедова, вице-президент международного фонда им. Расула Гамзатова Габибат Азизова, руководитель регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Магомед Гусейханов, председатель Дагестанского регионального фонда инвалидов и ветеранов войны, труда и вооруженных сил Ахмедхан Нуралиев и другие.

Приветствуя собравшихся, Энрик Муслимов рассказал о проекте «Вахта Героев» и о проведенных в рамках проекта мероприятиях.

«Сегодня у нас в гостях 12 Героев России. Это мужественные люди, которые своим ратным трудом заслужили «Золотую звезду» Героя РФ. К этой награде они представлены за участие в контртеррористических операциях на Северном Кавказе. События 20-летней давности в Дагестане и в целом в Северо-Кавказском федеральном округе показали, что, когда речь идет о целостности Российской Федерации, о защите родной земли, есть огромное количество людей, которые, не задумываясь, отдают свои жизни за Родину», – отметил руководитель ведомства.

В свою очередь начальник управления федеральных войск Национальной гвардии России по Дагестану, Герой России Магомед Баачилов представил приехавших в Дагестан по приглашению Миннаца РД Героев Российской Федерации, рассказал о деятельности Общероссийской общественной организации «Российская Ассоциация Героев».

«Сегодняшняя «Вахта Героев» 67-я по счету, то есть в 67 городах нашей страны прошли встречи Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации с общественниками, со студентами вузов и ссузов, со слушателями и курсантами высших военно-учебных заведений», – сообщил Баачилов.

Выступивший на встрече Герой России Михаил Миненков подчеркнул важность мероприятия для патриотического воспитания молодежи, поделился своими впечатлениями о Дагестане, от встреч в вузах и колледжах республики.

Источник отметил, что в своих выступлениях представители общественных организаций поблагодарили Героев России за проявленные мужество и героизм, которые позволили сохранить жизнь многим людям, и пожелали им здоровья, сил и энергии на долгие годы.

В рамках мероприятия состоялось награждение грамотами Общероссийской общественной организации «Российская Ассоциация Героев» дагестанских общественных организаций, а также награждение Героев России государственной наградой Республики Дагестан – Медалью им. Амет-Хана Султана «За вклад в патриотическое воспитание молодежи».