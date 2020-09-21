В Общественной палате РД рассмотрят причины обмеления озера Ак-гель и пути решения проблемы

Круглый стол состоится в рамках нового медиа проекта, запущенного для повышения эффективности взаимодействия органов исполнительной власти республики и Общественной палаты РД в решении наиболее актуальных жизненных вопросов республиканской повестки дня. Поддержку в реализации проекта оказывает Министерство информатизации, связи и массовых коммуникаций РД.

Тема очередных слушаний выбрана не случайно. Озеро Ак-Гель является уникальным водоемом, имеющим важное социальное, культурно-оздоровительное и рыбохозяйственное значение. В последние годы наблюдается ухудшение экологического состояния озера. По мнению жителей Махачкалы, это связано с возросшей антропогенной нагрузкой и нарушениями требований к охране водного объекта. Все это является причиной возмущения и беспокойства горожан.

Общественные слушания по теме состоятся в Доме дружбы 22 сентября. По итогам мероприятия на площадке РГВК «Дагестан» в совместной телепередаче «Общественный интерес» состоится последующее обсуждение темы с участием заинтересованных сторон для выработки действенных рекомендаций соответствующим органам власти республики.

ГБУ РД «Координационный информационно-культурный центр» Минкомсвязи Дагестана обеспечит онлайн-трансляцию круглого стола. Прямой эфир будет доступен пользователям социальных сетей «ВКонтакте» (ссылка 1 и ссылка 2) и «Instagram».