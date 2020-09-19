ЗАМАНА - В Дагестане генеральный директор завода предстанет перед судом

В Дагестане генеральный директор завода предстанет перед судом

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19 сентября, 2020. Суббота 01:40
В Дагестане генеральный директор завода предстанет перед судом

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора акционерного общества, расположенного в городе Буйнакске. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы в течение двух месяцев). Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по РД.

В Дагестане генеральный директор завода предстанет перед судом
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По версии следствия, с мая по декабрь 2019 года обвиняемый, из иной личной заинтересованности, которая выразилась в желании продолжить развитие и функционирование возглавляемой им организации, и как следствие увеличить ее доходы с целью последующего получения прибыли, не выплатил более 200 работникам завода полностью заработную плату в размере около 15 000 000 рублей. В нарушение установленной законом очередности, денежные средства генеральным директором общества были направлены на расчеты с контрагентами и иные расходы, связанные с обеспечением финансово-хозяйственной деятельности завода.

В рамках предварительного расследования следственным управлением принят комплекс мер по возмещению материального ущерба перед потерпевшими, в результате которых задолженность за указанный период погашена в полном объеме.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

 

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