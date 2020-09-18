Артём Здунов и Илья Гудков обсудили комплексную систему по обращению с ТКО в Дагестане

Сегодня, 18 сентября, Председатель Правительства Республики Дагестан Артём Здунов с участием ген.директора ППК «Российский экологический оператор» Ильи Гудкова в формате ВКС обсудил ход реализации федерального проекта «Комплексная система по обращению с ТКО», развитие инвестиционных проектов на территории региона и внедрение раздельного сбора отходов. Ключевыми вопросами для обсуждения стали достижения показателей.

В обсуждении также приняли участие вице-премьер Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов, первый зам.министра природных ресурсов и экологии РД Заур Римиханов. Первый замминистра доложил, что на сегодняшний день в Федеральную схему внесены данные по 5 планируемым к реализации в 2021 году мусоросортировочным комплексам в Махачкале, Дербенте, Кизляре, Хасавюрте и Сулейман-Стальском районе, а также по 4 полигонам в городах Махачкала, Дербент, Хасавюрт и Сулейман-Стальском районе. На проектирование выделены средства из республиканского бюджета, вопросы проработаны с потенциальными проектировщиками и поставщиками оборудования. В ходе совещания говорили также и о платежной дисциплине. Артём Здунов подчеркнул, что для того, чтобы повысить платежеспособность населения, необходимо обеспечить соответствующую инфраструктуру. В качестве примера глава республиканского кабмина привел реализацию пилотных проектов в Каспийске и Дербенте: «Мы стали работать с ними предметно: оператор понимает, что делать, структура налажена, установлено необходимое оборудование, теперь сбор по Каспийску составляет - 83%, в Дербенте - 78%». Илья Гудков выразил надежду, что этот опыт будет растиражирован по всему Дагестану, так как этот вопрос является важным и принципиальным с точки зрения принятия решений по инвестициям. Заур Римиханов продолжил тему пилотных проектов. По его словам, помимо двух пилотных проектов в городах Каспийск и Дербент, запущенных по проекту «Чистый город», еще 3 пилотных проекта реализуются в Хасавюртовском, Магарамкентском и Сулейман-Стальском районах. Эти районы, как сообщил первый зам.министра, принимают участие в программе Минсельхозпрода РД «Комплексное развитие сельских территорий». «На сегодняшний день в этой программе по линии ТКО - строительство контейнерных площадок принимают участие 7 районов», - сообщил выступающий. Он также уточнил, что для готовых площадок на территории РД необходимо 4250 баков для раздельного сбора ТКО, а также согласно территориальной схеме необходимо более 26000 баков. Соответствующая заявка с просьбой содействовать в приобретении баков направлена в адрес ППК «Российский экологический оператор». Обустройство площадок законодательно возложено на муниципальные образования. Артём Здунов в дополнение сообщил участникам совещания, что в республике налажено производство собственных баков в системе УФСИН и на других промышленных площадках. По итогам обсуждения Артём Здунов поручил министерству породных ресурсов и экологии РД подготовить развернутую информацию о достижении показателей в рамках реализации федерального проекта «Комплексная система по обращению с ТКО», а также по их прогнозу и рискам. Кроме того, министерству поручено совместно с ППК «Российский экологический оператор» завершить работу по утверждению региональной схемы обращения с ТКО, продолжить работу по привлечению инвесторов для создания объектов обращения с отходами. Глава кабмина также подчеркнул необходимость ускорить работу по разработке проектно-сметной документации по 5-ти мусоросортировочным комплексам и совместно с муниципальными образованиями районов и городов продолжить работу по обустройству площадок для установки урн.